به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نچیروان بارزانی با اشاره به تجاوزات آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه ایران در ۹ اسفند ۱۴۰۴ اعلام کرد که با آغاز درگیری‌های منطقه‌ای، این اقلیم مرز خود با ایران را بست و نیروهایی را در امتداد آن مستقر کرد.

بارزانی در نشستی در حاشیه «مجمع مری» که توسط موسسه تحقیقاتی خاورمیانه در اربیل برگزار شد، گفت: ایران همسایه ماست، این جنگ، جنگ ما نبود و اقلیم کردستان به سکویی برای تهدید علیه ایران تبدیل نخواهد شد.

او هشدار داد: هیچ گروه مسلحی نباید اجازه داشته باشد کشورهای همسایه را از خاک اقلیم کردستان تهدید کند. چنین اقدامی در سطح بین‌المللی مردود بوده و طبق قوانین و قانون اساسی عراق ممنوع است.

بارزانی تاکید کرد که سیاست اقلیم کردستان از همان آغاز تنش‌ها میان آمریکا و ایران، دور نگه داشتن کامل کردستان از این جنگ بوده است.

او خاطرنشان کرد: در همین راستا، حزب دموکرات کردستان (KDP) ارتباط روزانه‌ای با بغداد و اتحادیه میهنی کردستان (PUK) داشته است. با وجود اختلافات سیاسی، احزاب کرد و بغداد در مسائل راهبردی هم‌نظر هستند و برای حفاظت از اقلیم کردستان با یکدیگر همکاری کرده‌اند.

گروهک‌های ضد ایرانی دهه‌هاست که در اقلیم کردستان اردوگاه‌هایی دارند. پیش‌تر برخی منابع عنوان کرده بودند که دو پهپاد، اردوگاه موسوم به «آزادی» متعلق به گروه‌های تجریه طلب را در منطقه «کویا» در شرق اربیل هدف قرار دادند.

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