خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان اولویت دولت است/ اهالی جنوب حق دارند در امنیت زندگی کنند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نواف سلام نخست وزیر لبنان ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های سه شهید؛ مهندس «حسین علی رمضان» در شهرک «فرون»، «علی عبدالحسن سویدان» نظامی بازنشسته ارتش لبنان در شهرک «یاطر» و «ادگار جیلو» از نیروهای امنیت داخلی در شهرک «عین ابل» به شهادت رسیدند، تاکید کرد: برخورداری از امنیت حق مردم ما در جنوب کشور است.

وی افزود: با این حال، حملات مداوم اسرائیل و مین‌های برجای مانده از جنگ همچنان جان آنها را تهدید و اساسی‌ترین حقوقشان را سلب می‌کند.

او گفت: حفاظت از مردم، تضمین بازگشت امن آنها به روستاها و سرزمین‌هایشان و از بین بردن مهمات و مین های برجای مانده از جنگ همچنان در قلب اولویت‌های دولت ما قرار دارد.

نخست وزیر لبنان تاکید کرد: ما به تلاش‌های خود برای خروج کامل اسرائیل از اراضی لبنان و گسترش اقتدار دولت بر تمام مناطق کشور ادامه می‌دهیم تا زندگی امن و شرافتمندانه مردم خود را در سرزمینشان تضمین کنیم.

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