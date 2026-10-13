  1. صفحه اصلی
  2. اخبار جهان
  3. اخبار آسیای غربی و خاورمیانه

نخست‌وزیر لبنان:

خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان اولویت دولت است/ اهالی جنوب حق دارند در امنیت زندگی کنند

۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۰۹:۲۷
کد مطلب: 1877383
خروج کامل اسرائیل از خاک لبنان اولویت دولت است/ اهالی جنوب حق دارند در امنیت زندگی کنند

نخست وزیر لبنان با اشاره به تلاش برای بیرون راندن رژیم صهیونیستی از مناطق اشغالی لبنان، گفت: مردم ما در روستاها و شهرهای جنوب حق دارند از امنیت برخوردار باشند، به زمین‌های خود رسیدگی کنند و بدون ترس از جان خود، محصولات زیتون را برداشت کنند.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نواف سلام نخست وزیر لبنان ضمن عرض تسلیت به خانواده‌های سه شهید؛ مهندس «حسین علی رمضان» در شهرک «فرون»، «علی عبدالحسن سویدان» نظامی بازنشسته ارتش لبنان در شهرک «یاطر» و «ادگار جیلو» از نیروهای امنیت داخلی در شهرک «عین ابل» به شهادت رسیدند، تاکید کرد: برخورداری از امنیت حق مردم ما در جنوب کشور است.

وی افزود: با این حال، حملات مداوم اسرائیل و مین‌های برجای مانده از جنگ همچنان جان آنها را تهدید و اساسی‌ترین حقوقشان را سلب می‌کند.

او گفت: حفاظت از مردم، تضمین بازگشت امن آنها به روستاها و سرزمین‌هایشان و از بین بردن مهمات و مین های برجای مانده از جنگ همچنان در قلب اولویت‌های دولت ما قرار دارد.

نخست وزیر لبنان تاکید کرد: ما به تلاش‌های خود برای خروج کامل اسرائیل از اراضی لبنان و گسترش اقتدار دولت بر تمام مناطق کشور ادامه می‌دهیم تا زندگی امن و شرافتمندانه مردم خود را در سرزمینشان تضمین کنیم.

..................

پایان پیام/

برچسب‌ها

اخبار مرتبط

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
captcha