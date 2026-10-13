امنیت انرژی جهان به تنگه هرمز گره خورده است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ امین حسن الناصر، مدیرعامل شرکت آرامکو عربستان، در سخنانی در بیست و پنجمین کنفرانس جهانی انرژی در ریاض، تأکید کرد که تنش در عرضه نفت خام شدید است و افزایش شدید قیمت سوخت‌های پالایش‌شده این وضعیت را تشدید کرده است.

وی گفت: این شرکت با چالش‌های زیادی روبه‌روست که یکی از آن‌ها افزایش شدید قیمت سوخت‌های پالایش‌شده است.

به گفته وی، نرخ دیزل در حال حاضر حدود ۲۰۰ دلار در هر بشکه است.

الناصر اشاره کرد که مخازن تجاری اکنون به کمتر از ۶ میلیارد بشکه کاهش یافته است. این مخازن، آخرین ذخیره‌ای هستند که برای مقابله با کمبود عرضه در اختیار است.

وی افزود: این وضعیت به خودی خود نگران‌کننده است، اما نکته نگران‌کننده‌تر این است که اکثریت قریب به اتفاق این بشکه‌ها قابل استفاده نیستند.

مدیرعامل شرکت آرامکو تأکید کرد: حاشیه امنیتی که مخازن فراهم می‌کنند به سختی می‌تواند حاشیه امنیت محسوب شود و هرگز نمی‌تواند راه‌حل دائمی برای امنیت انرژی باشد.

تا زمانی که تنگه هرمز به طور کامل بازگشایی نشود و اعتماد بازنگردد، فشارها بر زنجیره انرژی شدیدتر خواهد شد.

وی افزود: پر کردن دوباره مخازن، همراه با تأمین تقاضا، ممکن است تا دو سال طول بکشد.

الناصر تأکید کرد که این منطقه همچنان اهمیت حیاتی برای امنیت انرژی و رفاه جهانی دارد و به گفته وی، حدود نیمی از ذخایر اثبات‌شده نفت جهان در عربستان قرار دارد و بیش از ۹۰ درصد ظرفیت تولید مازاد جهان نیز در همین منطقه است.

وی ادامه داد: بنابراین، هنگامی که زیرساخت‌های انرژی در این منطقه هدف قرار می‌گیرند، پیامدهای آن به اقتصادهای همه جا گسترش می‌یابد.

مدیرعامل شرکت آرامکو افزود: حفاظت از زیرساخت‌ها و مسیرهای تأمینی که جهان به آن وابسته است، نیازمند تلاش جمعی بین‌المللی است.

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