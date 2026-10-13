به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محمد البخیتی، عضو دفتر سیاسی مقاومت یمن، تأکید کرد که صنعاء به طور اصولی از هرگونه میانجی‌گری برای پایان دادن به تشدید تنش با عربستان استقبال می‌کند؛ اما این استقبال مشروط به توقف تجاوزات و رفع محاصره همه‌جانبه از یمن است.

وی در ادامه از شکست تلاش‌های عربستان از طریق تهران برای دستیابی به یک آتش‌بس موقت به مدت دو هفته تا یک ماه پرده برداشت و علت این شکست را امتناع صنعاء از پذیرش راه‌حل‌های ناقص و مقطعی دانست و ریاض را به انکار نقش اصلی خود به عنوان یکی از طرف‌های اصلی درگیر در جنگ متهم کرد.

البخیتی اظهار داشت: خواسته‌های صنعاء شامل پایان دادن به جنگ و رفع محاصره از سوی هر دو طرف است. میانجی‌گری ایران شکست خورد، زیرا عربستان واقعیت را انکار می‌کند. رهبری عربستان ابتدا یک ائتلاف نظامی گسترده بین‌المللی را برای سازماندهی و هدایت تجاوزات و محاصره یمن بسیج کرد و حالا به جهان می‌گوید: ما طرف این درگیری نیستیم! آنچه عجیب‌تر است، ادعای عربستان برای ایفای نقش میانجی جهت توقف همان تجاوزات و محاصره‌ای است که خود رهبری آن را بر عهده دارد؛ این امر اصلاً منطقی نیست.

به نوشته رسانه‌های یمنی، وی افزود: رهبری عربستان همچنین این واقعیت را نادیده می‌گیرد که پایان دادن به جنگ و محاصره از سوی هر دو طرف، اکنون به یک مصلحت مشترک میان یمن و عربستان تبدیل شده است و حتی این موضوع برای خود عربستان نیز مصلحتی بزرگ‌تر محسوب می‌شود.

از زمان آتش‌بس سازمان ملل در سال ۲۰۲۲ در یمن، برای اجرای توافق «نقشه راه» که در آن عربستان سعودی متعهد شده بود به تجاوز و محاصره پایان دهد و پرونده انسانی ناشی از تجاوز را حل کند، آرامش نسبی برقرار بود. وضعیت جدید پس از آن به وجود آمد که ریاض حملاتی به فرودگاه بین‌المللی صنعا انجام داد تا مانع فرود یک هواپیما در فرودگاه بین‌المللی صنعا شود.

صنعاء اعلام کرده که عربستان سعودی از ابتدای سپتامبر بیش از ۲۱۷۰ حمله هوایی شدید به پایتخت و استان‌های مختلف یمن مانند صعده، تعز و حجه انجام داده است. این در حالی است که محدودیت‌های اعمال‌شده بر فرودگاه‌ها و بندرها نیز همچنان ادامه دارد.

در پاسخ به این تجاوزات، ارتش یمن نیز اعلام کرد که معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» را فعال و ممنوعیت کامل ترافیک هوایی و دریایی را برای کشتی‌ها و پروازهای مرتبط با عربستان اعمال می‌کند.

بانک اهداف صنعاء شامل حمله به تأسیسات نفتی و حیاتی شرکت آرامکو سعودی در ریاض و منطقه الشرقیه بود که آخرین مورد آن کارخانه تناجیب و ایستگاه شقدم با استفاده از پهپادها و موشک‌های بالستیک بود. فرودگاه‌های سعودی نیز هدف حملات مستقیم قرار گرفتند که برجسته‌ترین آن‌ها هدف‌گیری مکرری بود که منجر به تعلیق پروازها و بسته شدن کامل فرودگاه بین‌المللی ملک خالد در ریاض و فرودگاه ملک فهد در دمام شد.

معادله‌ای که صنعا ترسیم کرده، یعنی «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» تا زمانی که ریاض حاضر به پذیرش نقش واقعی خود و پایان دادن به تجاوز و محاصره نشود، به قوت خود باقی خواهد ماند.

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