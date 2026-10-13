به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تصاویر منتشرشده از مدارس جمهوری آذربایجان، صحنه‌هایی از اعتراض دانش‌آموزان به جلوگیری از ورود دختران محجبه و مخالفت آنان با محروم‌شدن همکلاسی‌هایشان از تحصیل را به نمایش گذاشته است. این تصاویر، همراه با گزارش‌هایی از اعتراض خانواده‌ها و معلمان، بحث درباره سیاست‌های ضددینی دولت علی‌اف و همچنین حدود آزادی دینی و نحوه اجرای اصل سکولاریسم در نظام آموزشی این کشور را تشدید کرده است.

دولت جمهوری آذربایجان در ۲۱ سپتامبر ۲۰۲۶ مقررات لباس مدارس دولتی را اصلاح کرد. در این مقررات، استفاده از پوشش‌هایی که با یکسان‌بودن لباس مدرسه یا اصل سکولاریسم در آموزش عمومی مغایر تشخیص داده شوند، ممنوع اعلام شده است. با وجود آنکه واژه «حجاب» مستقیماً در متن مصوبه نیامده، گزارش‌های میدانی و رسانه‌ای حاکی از آن است که این مقررات در برخی مدارس به جلوگیری از ورود دانش‌آموزان محجبه به کلاس‌ها و اعمال محدودیت بر معلمان محجبه منجر شده است. مقررات پوشش معلمان نیز از ۶ اکتبر با الزامات جدیدی همراه شده است.

دانش‌آموزان و معلمان در برخی مدارس در اعتراض به محدودیت‌های حجاب از حضور در کلاس‌ها خودداری کرده‌اند. در ویدئوهای منتشرشده، دانش‌آموزانی دیده می‌شوند که به جلوگیری از ورود دختران محجبه اعتراض می‌کنند؛ در برخی تصاویر نیز گریه دانش‌آموزان و همراهی آنان با معلمان محجبه دیده می‌شود. دامنه اعتراض‌ها به خارج از جمهوری آذربایجان نیز رسیده و تجمعی در برابر کنسولگری این کشور در استانبول برگزار شده است.

در ادامه این تحولات، رسانه‌ها از بازداشت ۳۷ نفر در باکو در ارتباط با اعتراض‌ها خبر دادند. مقام‌های جمهوری آذربایجان برخی اقدامات منتسب به معترضان را اخلال در نظم عمومی عنوان کرده‌اند!

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