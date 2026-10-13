بانوی گرمابخشِ دست رزمندگان جنگ تحمیلی و مدافع حرم درگذشت + ویدیو

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ فاطمه فلکیان معروف به «ننه‌عصمت» که به‌دلیل بافتن دستکش برای رزمندگان جنگ تحمیلی، مرزبانان و رزمندگان مدافع حرم مشهور بود، درگذشت.

دستکش‌های ننه عصمت در سال‌های گذشته به نمادی برای مقاومت و جهاد مردمی تبدیل شد و جایزه ویژه‌ای به‌نام «دستکش ننه‌عصمت» به برگزیدگان جشنواره عمار اهدا می‌شد.

ننه عصمت از همان روزهای جنگ تحمیلی، وقتی هر کسی به روشی برای کمک به جبهه داوطلب می‌شد، با بافتنی هایش جهاد خود را آغاز کرد و تا سال‌های بعد از جنگ تحمیلی ادامه داد.

او متولد شهریور ۱۳۱۹ در شهر یزد بود و سال‌های دفاع مقدس را در همین شهر این چنین مجاهدت می‌کرد.

این بانوی یزدی در مصاحبه‌ای قصه زندگی خود در سال‌های نه چندان دور را چنین روایت می‌کند:

«پسری نداشتم که به جبهه بفرستم. به دلم افتاد حداقل با هنر بافتنی برای رزمنده‌ها شال و دستکش ببافم. شنیده بودم در جبهه هوا آنقدر سرد بوده که دستانشان به اسلحه می‌چسبیده. دلم برایشان سوخت. از همان موقع عهد کرده‌ام تا زنده‌ام شال گردن و دستکش ببافم و از این کار خسته نمی‌شوم. آن روزها برای کمک به جبهه یکی مربا درست می‌کرد و یکی هم شال و کلاه می‌بافت. خیلی‌ها هم پول و طلا برای کمک به جبهه می‌فرستادند. من هم با این کار خواستم دینم را به رزمنده‌ها ادا کنم.»

او می‌گفت «رزمنده‌های زیادی به من سر می‌زنند و تشکر می‌کنند. وقتی می‌بینم هنوز هم دستکش‌های من را دارند خوشحال می‌شوم.»

فاطمه ملکیان که در طول سال ده‌ها دستکش می‌بافت و اوایل فصل سرما این دستکش‌ها را به رزمندگان و پس از آن به مرزبانان اهدا می‌کرد جهادگری بود که در طول سال‌های اخیر به نمادی برای مقاومت و جهاد مردمی تبدیل شد به طوری که جایزه‌ای ویژه به نام «دستکش ننه عصمت» به برگزیدگان جشنواره عمار اهدا می‌شد که هنرمندانی، چون بهروز افخمی، مسعود ده نمکی و کارگردان‌های جوان و جهادگرانی که در عرصه‌های دفاع از مرزها مجاهدت می‌کردند آن را دریافت کرده‌اند.

مستند «ننه عصمت» به کارگردانی «ایمان کیخا» اثری است که به دور از شعارزدگی زوایای مختلف زندگی ننه عصمت را به تصویر می‌کشد:

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