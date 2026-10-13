سقوط هواپیمای آموزشی ارتش پاکستان در کویته/ دو خلبان جان باختند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـیک هواپیمای آموزشی روز دوشنبه در نزدیکی منطقه «نوان کلی» در شهر کویته پاکستان سقوط کرد.

ارتش پاکستان هویت دو قربانی این حادثه را سرگرد حسنین شهزاد همایون، خلبان مربی، و سروان عبدالسماد، خلبان کارآموز، اعلام کرد.

بر اساس این گزارش، تیم‌های امداد و بازیابی بلافاصله به محل حادثه اعزام شدند و دستور انجام تحقیقات برای مشخص شدن علت دقیق سقوط هواپیما صادر شده است.

این حادثه در حالی رخ داده است که سوانح هوایی در نیروهای مسلح پاکستان طی سال‌های اخیر نیز تلفات جانی به همراه داشته است.

در ماه ژوئن سال جاری میلادی، یک فروند بالگرد «می-۱۷» متعلق به یگان هوانوردی ارتش پاکستان هنگام برخاستن از زمین در نزدیکی مظفرآباد واقع در کشمیر تحت کنترل پاکستان سقوط کرد. گزارش‌ها حاکی از آن بود که این حادثه نیز بر اثر نقص فنی رخ داده است و تمام سرنشینان بالگرد جان باختند.

همچنین در سپتامبر سال گذشته میلادی، پنج نفر از خدمه یک بالگرد ارتش پاکستان در پی سقوط آن در منطقه دیامر واقع در گلگت-بلتستان تحت کنترل پاکستان کشته شدند.

در اوت ۲۰۲۵ نیز پنج نفر از خدمه یک فروند بالگرد متعلق به دولت ایالت خیبرپختونخوا که محموله‌های امدادی برای مناطق سیل‌زده حمل می‌کرد، در پی سقوط این بالگرد در یکی از مناطق قبیله‌ای پاکستان جان خود را از دست دادند.

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