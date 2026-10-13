به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مراسم رونمایی از کتاب «دریچه‌ای به آسمان شعر» به همت کانون نویسندگان و دانشگاه طلوع مهر، در نشست ادبی هفتگی این دانشگاه برگزار شد.

حجت الاسلام والمسلمین دکتر علی بنایی در این مراسم، ضمن قدردانی از تلاش‌های دکتر موسی صباغیان، مؤلف کتاب، این اثر را کاری ارزشمند دانست و از استادان و دوستانی که در ارزیابی و داوری این اثر فاخر ادبی مشارکت داشته‌اند و همواره در مسیر فعالیت‌های فرهنگی و ادبی تلاش می‌کنند، قدردانی کرد.

وی همچنین از دکتر یساولی و دکتر عزیزی که با همت و پشتکار مثال‌زدنی در برگزاری نشست‌های هفتگی ادبی و شعرخوانی در دانشگاه طلوع مهر، با همکاری کانون نویسندگان قم، تلاش می‌کنند، قدردانی کرد و گفت: این جلسات واقعاً آموزنده است؛ هم از نظر آموزش و محتوا و هم از جهت اهمیت تداوم و استمرار. مطالبی که در شب‌های فرهنگی طلوع مهر توسط استادان ارجمند عرضه می‌شود، حقیقتاً روح‌افزا و دانش‌افزاست. همت دوستانی که هر هفته گرد هم می‌آیند و از محضر این استادان بهره می‌برند، بسیار ستودنی و ارزشمند است.

دکتر بنایی با اشاره به جایگاه این نشست‌ها در پیشینۀ فرهنگی قم اظهار داشت: ان‌شاءالله این جلسات در تاریخ و حافظه فرهنگی قم به یادگار خواهند ماند. به همت دوستان و عزیزان، این حرکت فرهنگی تداوم یافته است و همگان از آثار آموزشی و فرهنگی ارزشمند آن بهره‌مند خواهند شد.

رئیس دانشگاه طلوع مهر و کانون نویسندگان قم، در بخش دیگری از سخنان خود، از آقای علی فیض به دلیل حضور مستمر در بیش از دویست و بیست شب فعالیت موکب دانشگاه طلوع مهر در میدان رسالت قدردانی کرد.

وی با اشاره به تلاش‌های ایشان گفت: آقای فیض در تمام این شب‌ها، با خط زیبای خود، هر شب به یاد دانش‌آموزان شهید عزیز مدرسه شجره طیبه میناب، بر تخته این مدرسه نمادین، درس عشق، ایمان، ایران‌دوستی، مقاومت و ایستادگی را می‌نویسند و این کار را با علاقه فراوان و جوشش درونی، به‌صورت مستمر دنبال می‌کنند.

دکتر بنایی افزود: این تلاش‌ها بدون منّت و از روی علاقه و محبت انجام می‌شود و قطعاً برای بنده و دیگران درس‌آموز است. مضامینی که با دقت و عنایت فراوان انتخاب می‌شوند، اعم از آیات و احادیث و اشعار حماسی و انقلابی، شایسته است این نوشته‌ها در پایان جنگ تحمیلی سوم، در قالب اثری ماندگار و فاخر در حوزه فرهنگ و هنر به چاپ برسند و در زمره یادگارهای ماندگار دوران مقاومت حفظ شوند.

رئیس کانون نویسندگان قم با تأکید بر اهمیت تداوم فعالیت‌های فرهنگی افزود: در روزهایی که کشور با جنگ، گرفتاری‌ها و مشکلات مختلف روبه‌روست، همین ساعاتی که برای گردهمایی و فعالیت‌های فرهنگی اختصاص می‌دهیم، در حقیقت پاسداشت یاد رهبر شهید انقلاب و زنده نگه‌داشتن روح مقاومت و پایداری مردم مبعوث‌شده ایران است؛ حرکتی که به همت دوستان، بیش از دویست‌وبیست شب ادامه یافته است.

وی همچنین با اشاره به علاقه خود به قم و فرهنگ این شهر اظهار داشت: قم را صرفاً به‌عنوان یک محدوده جغرافیایی نمی‌شناسم، بلکه آن را با فرهنگ و مرزهای اعتقادی و فکری‌اش می‌شناسم. من هر کسی را که به قم علاقه داشته باشد و اندیشه و فرهنگ آن را پاس بدارد، قمی می‌دانم و معتقدم چنین شخصی می‌تواند خود را قمی بداند؛ چراکه قمی بودن صرفاً به تولد در این شهر محدود نمی‌شود. چنان‌که امام خمینی (ره) نیز با افتخار خود را قمی می‌دانستند و درباره ویژگی‌های جذاب و شیرین قم و مردم آن شعر می‌سرودند.

دکتر بنایی در پایان، با تأکید بر اهمیت همدلی و هم‌زبانی خاطرنشان کرد: با همدلی، همراهی و ایجاد امید می‌توانیم کارهای ارزشمندی برای کشور و شهرمان انجام دهیم. امیدواریم این حرکت فرهنگی تداوم داشته باشد و خداوند به همه ما توفیق دهد تا در مسیر خدمت به کشور، فرهنگ اهل‌بیت (ع) و به‌ویژه شهر کریمه اهل‌بیت، حضرت فاطمه معصومه (س)، گام برداریم. ان‌شاءالله.

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