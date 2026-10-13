به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دانش‌آموزان مرکز آموزش اسلامی کراچی پاکستان در اقدامی نمادین، با برگزاری تجمعی در حمایت از مردم مظلوم یمن، به‌ویژه کودکان این کشور، خواستار پایان محاصره یمن، ارسال کمک‌های بشردوستانه و برقراری صلح و امنیت در منطقه شدند.

دانش‌آموزان در این برنامه با در دست داشتن پلاکاردها و سر دادن شعارهایی در حمایت از مظلومان، همبستگی خود را با مردم یمن اعلام کردند. محور اصلی این فعالیت، سخن ارزشمند امام علی(ع) بود: «کُونَا لِلظَّالِمِ خَصْمًا وَلِلْمَظْلُومِ عَوْنًا»؛ «دشمن ستمگر و یاور مظلوم باشید.»

هدف از برگزاری این برنامه، تقویت روحیه حمایت از مظلومان، گسترش حس همدردی انسانی، ترویج صداقت و ارتقای مسئولیت‌پذیری اجتماعی در میان کودکان بود. این برنامه با فعالیت‌های آموزشی و تربیتی در کلاس درس آغاز شد و در ادامه، دانش‌آموزان با برگزاری راهپیمایی مسالمت‌آمیز در محوطه مرکز، پیام همبستگی خود را به گوش دیگران رساندند.

در بخش نخست برنامه، مربیان و معلمان با تشریح سفارش امام علی(ع)، اهمیت ایستادگی در برابر ظلم و یاری رساندن به مظلومان را برای دانش‌آموزان توضیح دادند. سپس با استفاده از فعالیت‌های آموزشی و خلاقانه، تلاش شد این مفاهیم به بخشی از تربیت عملی کودکان تبدیل شود.

دانش‌آموزان با تکمیل کاربرگ‌های آموزشی، درباره راه‌های کمک به مظلومان و تفاوت میان خبر صحیح و شایعه آموختند. همچنین با ساختن شکل‌هایی از دست و قلب با کاغذ، پیام‌هایی با موضوع دعا، صداقت، همدردی و بیان مسالمت‌آمیز اعتراض روی آنها نوشتند.

در فعالیتی دیگر، روی گلبرگ‌های کاغذی، مفاهیمی همچون نیکی، پرهیز از ظلم، کمک به دیگران و صدقه دادن درج شد و در مرکز این طرح، سخن امام علی(ع) درباره حمایت از مظلومان قرار گرفت. دانش‌آموزان همچنین با رنگ‌آمیزی پرچم‌های یمن، فلسطین و پاکستان، با نمادهای ملی این کشورها آشنا شدند و موقعیت جغرافیایی یمن را روی نقشه جهان شناختند.

پس از پایان فعالیت‌های آموزشی، دانش‌آموزان در بخش‌های مختلف محوطه و راهروهای مرکز گرد هم آمدند و با در دست داشتن پرچم‌های پاکستان و فلسطین و پلاکاردهایی به زبان‌های اردو و انگلیسی، حمایت خود را از مردم یمن اعلام کردند.

روی پلاکاردها شعارهایی با مضامین زیر نوشته شده بود: به محاصره یمن پایان دهید، به کودکان یمن صلح هدیه دهید، ما در کنار کودکان یمن هستیم، حمایت از مظلوم ایمان ماست، مسلمانان برادر یکدیگرند، یمن، ایران و فلسطین در کنار هم.

دانش‌آموزان همچنین با استفاده از شعارهای انگلیسی، پیام خود را درباره ضرورت پایان محاصره، برقراری صلح و حفاظت از کودکان در برابر جنگ مطرح کردند. از جمله این شعارها می‌توان به موارد زیر اشاره کرد: به محاصره یمن پایان دهید، صلح برای یمن، کودکان صلح می‌خواهند نه جنگ، مردم پاکستان در کنار یمن هستند.

دانش‌آموزان در ادامه با تشکیل صفوف منظم در محوطه مرکز راهپیمایی کردند و شعارهایی با مضمون «در برابر ظالم، در کنار مظلوم» و «برای یمن صلح برقرار کنید» سر دادند.

این برنامه با نظارت معلمان و در فضایی آرام و منظم برگزار شد. برگزارکنندگان تلاش کردند از طریق پیوند دادن آموزش‌های دینی با فعالیت‌های عملی، اهمیت دفاع از مظلومان، حمایت از کودکان آسیب‌دیده از جنگ و ترویج صلح و همدلی را به دانش‌آموزان آموزش دهند.

این برنامه همچنین فرصتی فراهم کرد تا کودکان ضمن آشنایی بیشتر با وضعیت مردم یمن و دیگر ملت‌های مظلوم، مسئولیت اخلاقی و انسانی خود را در قبال رنج‌های دیگران بهتر درک کنند.

مدیریت مرکز آموزش اسلامی در پیامی اعلام کرد که مردم یمن سال‌هاست با پیامدهای جنگ و محاصره دست‌وپنجه نرم می‌کنند و این شرایط، به‌ویژه زندگی کودکان را با آسیب‌ها و دشواری‌های جدی روبه‌رو ساخته است.

در این پیام تأکید شده است که حمایت از مردم مظلوم یمن، مسئولیتی اخلاقی برای امت اسلامی است و همگان، فارغ از اختلافات، باید برای دفاع از حقوق مظلومان و رساندن صدای آنان به گوش جهانیان تلاش کنند.

مدیریت مرکز آموزش اسلامی با تأکید بر ضرورت پایان دادن به محاصره یمن، خواستار تأمین و ارسال مواد غذایی، دارو و سایر نیازهای ضروری مردم این کشور شد.

برگزارکنندگان همچنین بر لزوم حل اختلافات میان کشورهای اسلامی از طریق گفت‌وگو و مذاکره تأکید کردند و از دولت پاکستان خواستند با ایفای نقشی فعال در عرصه بین‌المللی، برای برقراری آتش‌بس در یمن و تسهیل ارسال کمک‌های بشردوستانه تلاش کند.

آنان همچنین از سازمان ملل متحد و نهادهای بین‌المللی خواستند اقدامات عملی و مؤثری برای حفاظت از کودکان یمنی و فراهم کردن زمینه بهبود شرایط زندگی و بازسازی آینده آنان انجام دهند.

مدیریت مرکز آموزش اسلامی تصریح کرد که هدف اصلی از برگزاری این برنامه، آشنا کردن کودکان با اهمیت حمایت از مظلومان و ضرورت ایستادگی در برابر ظلم است.

در این پیام آمده است که سکوت در برابر ستم، با مسئولیت اخلاقی انسان سازگار نیست و حمایت از مظلومان، محدود به یک ملت یا کشور خاص نمی‌شود، بلکه ریشه در وجدان انسانی و ارزش‌های اخلاقی دارد.

در پایان این برنامه، دانش‌آموزان به‌صورت جمعی برای حفاظت از کودکان یمن، فلسطین و دیگر کودکان مظلوم جهان و برقراری صلح و آرامش در منطقه دعا کردند.

مدیریت مرکز آموزش اسلامی نیز ضمن قدردانی از همکاری والدین و معلمان در برگزاری این برنامه، تأکید کرد که این مرکز به فعالیت‌های آموزشی و تربیتی خود در زمینه تقویت ارزش‌های اخلاقی، مسئولیت‌پذیری اجتماعی و گسترش روحیه همدردی و حمایت از مظلومان در میان کودکان ادامه خواهد داد.

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