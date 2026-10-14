به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام راجه ناصر عباس جعفری، رئیس مجلس وحدت مسلمین پاکستان، در واکنش به همپیمانی این کشور با سعودی‌ها گفت: دولت ما بدون پرسیدن از پارلمان، این همه تعهد در قبال عربستان پذیرفت؛ این خلاف خواست مردم پاکستان است.

وی تصریح کرد: یمنی‌های انصارالله از سعودی‌ها مسلمان‌تر، بهتر و ایمان‌شان محکم‌تر هستند. آن‌ها برای قبله اول(بیت‌المقدس)، رئیس‌جمهور و کابینه خود را قربانی کرده‌اند.

جعفری تصریح کرد: عربستان یمنی‌ها را در محاصره دریایی، هوایی و زمینی نگه داشته است. ده میلیون نفر در محاصره هستند، آب، غذا و دارو ندارند و در سختی هستند. این وضعیت با همکاری آمریکا، رژیم صهیونیستی و غرب ایجاد شده و از سال ۲۰۱۵ تاکنون ۶۰۰ هزار حمله به یمن انجام شده است.

چرا علیه اسرائیل هم‌پیمان نیستید؟

وی افزود: تنها جرم‌ یمنی‌ها این است که حاضر نیستند استقلال و آزادی خود را به خطر بیندازند و سلطه کسی را بر میهن خود بپذیرند. آن‌ها همراهان مظلومان فلسطین هستند، مخالف اشغالگران قبله اول هستند و حاضر نیستند سر خم کنند. آن‌ها را با محاصره مجازات می‌کنید؟ آن‌ها که برای مظلومان می‌جنگند، به آن‌ها تهمت می‌زنید، اقدامشان را حمله به مکه می‌نامید و میان مسلمانان تفرقه می‌افکنید. آیا عربستان یک موشک به سمت اسرائیل پرتاب کرده است؟ وقتی حمله می‌شد، آن‌ها برای فلسطین چه کردند؟

وی افزود: چه کسی به نخست‌وزیر ما حق داده بود که در مجامع بین‌المللی سخنرانی کند که یمنی‌ها به مکه حمله کرده‌اند و این خط قرمز ماست؟ آن‌ها هم خط قرمز دارند، آن‌ها هم مسلمان هستند و از شما مسلمان‌تر و بهتر هستند. آن‌ها برای قبله اول قربانی‌ها داده‌اند. شما برای قبله اول چه دادید؟

جعفری گفت: عربستان با دشمنی با قدرت‌های بزرگ جهان، جایزه نوبل گرفته است. آن قاتل (ترامپ) را که شما نعمت خدا می‌خوانید، قاتل صلح است. یمنی‌ها سادات و از نسل پیامبر(ص)، علی(ع)، فاطمه(ع)، حسن و حسین(ع) هستند. آن‌ها مدافعان دین‌اند. شما آن‌ها را متهم می‌کنید که به کعبه حمله کرده‌اند.

وی ابراز داشت: عربستان اعلام کرد ما با ۱۰۰ هواپیما به یمن حمله کردیم. باب‌المندب مال عربستان است؟ یا مال یمنی‌هاست؟ عربستان کیست که به آنجا حمله کند و شما هم‌پیمان آن‌ها می‌شوید؟ شما باید میانجی‌گری کنید. رئیس‌جمهور و رئیس پارلمان آن‌ها به شما نامه نوشتند. آن‌ها بارها می‌گویند: پاکستان بین ما صلح برقرار کن، ما خواهان حق خود هستیم، محاصره ما را پایان دهید. میلیون‌ها نفر در محاصره ظالمانه هستند.

جعفری تصریح کرد: هر کس همراه فلسطینیان است، شما علیه او پیمان می‌بندید. چرا علیه اسرائیل هم‌پیمان نیستید؟ چرا علیه قاتل کودکان هم پیمان نشدید؟ چرا نمی‌گویید قبله اول، فلسطین و غزه خط قرمز ماست؟ همه این‌ها دروغ، حیله، فریب و خدعه است.

«مکه»؛ بهانه‌ای برای تفرقه

وی افزود: نام مکه را می‌آورید تا بین مسلمانان تفرقه ایجاد کنید؛ دروغ می‌گویید. اکنون مردم فریب نمی‌خورند. پاکستان باید نقش صلح را ایفا کند. پاکستان قدرت هسته‌ای است و ۲۶۰ میلیون نفر جمعیت دارد که مردمش دین و اسلام را دوست دارند. مردم یمن با وجود این همه مشکلات، در کنار مظلومان فلسطین هستند. شما با حیله و فریب می‌خواهید حمایت آنان از فلسطین را جرم جلوه دهید.

جعفری تأکید کرد: شما قبلاً هم اتحاد ۱۷ کشور را ساختید، آیا توانستید آن‌ها را شکست دهید؟ شما نمی‌توانید آنها را شکست دهید، زیرا آن‌ها مرگ را سعادت و شهادت می‌دانند و ذلت را نمی‌پذیرند، چنان‌که امام حسین(ع) فرمود: «هیهات من الذلة».

وی افزود: شما جبهه دیگری باز کرده‌اید. به نام حفاظت از حرمین، برای حفاظت حرمین باید نیروی مشترک همه مسلمانان تشکیل شود. تاریخ یمن را بردارید و ببینید: هرگز به کشوری حمله نکرده، جز در حمایت از فلسطینیان و حملات به اسرائیل.

حجت‌الاسلام جعفری با تاکید بر اینکه پاکستان باید میانجی‌گری کند، افزود: معاون وزیر خارجه یمن با من تماس گرفت و گفت که پاکستان چرا اقدامی نمی‌کند؟ به خاطر خدا میانجی‌گری کنید. چرا دست خود را به خون بی‌گناهان آلوده می‌کنید؟ ما حق خودمان را می‌خواهیم.

وی در پایان ابراز داشت: عربستان با حملات هوایی چیزی به دست نمی‌آورد و به نتیجه‌ای نمی‌رسد. پیش‌تر نیز صدها هزار حمله هوایی انجام داده‌اید و به نتیجه نرسیدید.

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