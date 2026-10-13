به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین عرفاتی، معاون علمی و فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) در گفتگو با خبرنگار ابنا از برگزاری مجموعه‌ای از برنامه‌های تبلیغی، قرآنی، فرهنگی و مذهبی به مناسبت میلاد باسعادت حضرت زینب(س) خبر داد و گفت: این برنامه‌ها با حضور سخنرانان، مداحان و قاریان ممتاز و بین‌المللی و با مشارکت اقشار مختلف مردم در حرم مطهر حضرت عبدالعظیم(ع) برگزار می‌شود.

وی با اشاره به جایگاه والای حضرت زینب کبری(س) در تاریخ اسلام و نقش برجسته آن بانوی بزرگوار در تبیین پیام نهضت عاشورا اظهار کرد: برنامه‌های پیش‌بینی‌شده با هدف گرامیداشت این مناسبت فرخنده، ترویج معارف اهل‌بیت عصمت و طهارت(ع) و فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی معنوی زائران و مجاوران از فرصت‌های عبادی و فرهنگی در آستان مقدس حضرت عبدالعظیم حسنی(ع) تدارک دیده شده است.

معاون علمی و فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) در تشریح برنامه‌های شب میلاد حضرت زینب کبری(س) گفت: این مراسم روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه، پس از اقامه نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود. در این ویژه‌برنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین بهشتی به ایراد سخنرانی می‌پردازد و امیر نعیمی نیز با مدیحه‌سرایی، حاضران و ارادتمندان خاندان عصمت و طهارت(ع) را همراهی خواهد کرد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عرفاتی افزود: در همین شب، محفل انس با قرآن کریم با حضور قاریان ممتاز و بین‌المللی در شبستان امام خمینی(ره) برپا می‌شود تا زائران و علاقه‌مندان از تلاوت آیات روح‌بخش کلام وحی بهره‌مند شوند.

وی ادامه داد: همچنین مراسم قرائت دعای کمیل در نیمه‌شب پنجشنبه ۲۳ مهرماه، با نوای محمدرضا غلامرضازاده در مسجد جامع آستان مقدس برگزار خواهد شد و زائران می‌توانند در این مراسم معنوی حضور یابند.

معاون علمی و فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) با اشاره به برنامه‌های روز جمعه ۲۴ مهرماه اظهار کرد: مراسم قرائت دعای ندبه از ساعت ۷ صبح در شبستان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود و زمینه حضور زائران و ارادتمندان برای بهره‌مندی از این برنامه معنوی فراهم خواهد بود.

وی درباره ویژه‌برنامه شام میلاد حضرت زینب کبری(س) نیز گفت: این مراسم روز جمعه پس از اقامه نماز مغرب و عشا در شبستان امام خمینی(ره) برگزار می‌شود. در این برنامه، حجت‌الاسلام والمسلمین طباطبایی‌نژاد سخنرانی خواهد کرد و یاسر پناهی نیز به مدیحه‌سرایی می‌پردازد.

حجت‌الاسلام والمسلمین عرفاتی با اشاره به تدارک برنامه‌هایی ویژه بانوان و کودکان در ایام میلاد حضرت زینب(س) تصریح کرد: غرفه کودکان در این ایام برپا خواهد بود. همچنین روز شنبه ۲۵ مهرماه، از ساعت ۱۵:۳۰، برنامه هیئت و محفل بانوان ویژه خواهران در تالار شیخ صدوق(ره) برگزار می‌شود.

وی با بیان اینکه در طراحی این برنامه‌ها به حضور خانواده‌ها و مشارکت گروه‌های مختلف سنی توجه شده است، افزود: فراهم‌کردن فرصت حضور بانوان، کودکان و دیگر گروه‌های علاقه‌مند در فعالیت‌های فرهنگی و مذهبی، از جمله اهداف برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این مناسبت است.

معاون علمی و فرهنگی آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) همچنین از برگزاری محفل قرآنی ویژه بانوان خبر داد و گفت: این محفل روز یکشنبه ۲۶ مهرماه، از ساعت ۱۴:۳۰ در تالار شیخ صدوق(ره) برگزار می‌شود و بانوان علاقه‌مند می‌توانند در این برنامه قرآنی حضور یابند.

وی در پایان با اشاره به گرامیداشت مقام پرستار در این ایام خاطرنشان کرد: به همین مناسبت، مجموعه دارالشفای آستان مقدس حضرت عبدالعظیم(ع) برنامه‌ای برای تجلیل از پرستاران این مجموعه برگزار خواهد کرد تا از تلاش‌ها و خدمات ارزشمند آنان در حوزه مراقبت و خدمت‌رسانی به بیماران قدردانی شود.



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