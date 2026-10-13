پاکستان: طالبان به تهدید تروریستی برخاسته از خاک افغانستان رسیدگی کند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت اطلاعات و رسانه‌های پاکستان با انتقاد از اظهارات سخنگوی طالبان، این گروه را به ناتوانی در جلوگیری از فعالیت گروه‌های تروریستی در خاک افغانستان متهم کرد و خواستار اقدام عملی و قابل راستی‌آزمایی علیه پناهگاه‌ها و شبکه‌های حمایتی تروریست‌ها شد.

این وزارت در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس نوشت که سخنگوی طالبان بار دیگر به‌جای رسیدگی به تهدید مستند تروریستی برخاسته از خاک افغانستان، به اظهارات لفظی و منحرف کردن افکار عمومی روی آورده است.

در این پیام آمده است که تلاش برای منحرف کردن توجه‌ها به مسائل داخلی پاکستان نمی‌تواند ناکامی طالبان در جلوگیری از استفاده گروه‌های تروریستی از خاک افغانستان برای برنامه‌ریزی و اجرای حملات علیه پاکستان را پنهان کند.

وزارت‌خانه مذکور با استناد به شانزدهمین گزارش تیم پشتیبانی تحلیلی و نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل متحد به شماره (S/2025/796) اعلام کرد که برآورد شده است حدود ۶ هزار جنگجوی تحریک طالبان پاکستان (TTP) در افغانستان حضور دارند و این گزارش از حمایت طالبان از این گروه نیز حکایت دارد. در این بیانیه تأکید شده است که نمی‌توان این یافته‌ها را صرفاً تبلیغات پاکستان دانست و طالبان باید به‌جای انکار، با اقدامات عملی به این تهدید رسیدگی کند.

وزارت اطلاعات پاکستان همچنین با اشاره به محدودیت‌های طالبان بر آموزش دختران و نقض حقوق اساسی بشر، انتقادهای این گروه درباره نحوه حکمرانی و حقوق شهروندان را بی‌اعتبار دانست.

در پایان این بیانیه تأکید شده است که پاکستان همچنان به گفت‌وگو متعهد است، اما پیشرفت معنادار مستلزم پایبندی طالبان به تعهدات ضدتروریستی و اقدام قابل راستی‌آزمایی علیه پناهگاه‌ها و شبکه‌های حمایتی گروه‌های تروریستی است. این وزارتخانه افزود که پاکستان برای حفاظت از شهروندان، دفاع از حاکمیت ملی و حفظ تمامیت ارضی خود، مطابق با حقوق بین‌الملل، تمام اقدامات ضروری را انجام خواهد داد و مسئولیت جلوگیری از استفاده از خاک افغانستان برای حمله به پاکستان بر عهده طالبان است.

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