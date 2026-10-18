خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: علامه شهید آیت‌الله العظمی سیدعلی حسینی خامنه‌ای، در یکسال قبل از شهادت، ۴۴ دیدار عمومی و پیام‌های تصویری خطاب به مردم و مسئولان نظام داشته‌اند، یعنی ایشان در مدت ۱۲ ماهه، به‌طور میانگین، هر هفته یک دیدار عمومی یا پیام تصویری داشته‌اند.

مخاطبان این سخنان در ۲۴ جلسه و پیام، عموم مردم بوده‌اند و در سایر موارد، گروه‌های مختلفی از جمله اعضای هیئت دولت، رئیس و معاونان قوه قضائیه و رئیس و نمایندگان مجلس، به‌صورت جداگانه و در جایگاه مسئولان ارشد سه قوه، در این دیدارها حضور داشته‌اند. همچنین، سه دیدار با عنوان کلی «جلسه مسئولان نظام» با حضور ایشان برگزار شد و در یک جلسه نیز وزیر کشور و استانداران با ایشان دیدار کردند. بر این اساس، می‌توان گفت که در این مدت، مجموعه سیاسی، قضایی و اداری کشور مخاطب سخنان رهبر انقلاب بوده‌اند.

ایشان همچنین در این مدت، در دو کنگره مجزای بزرگداشت میرزای نائینی و آیت‌الله‌العظمی میلانی با شخصیت‌های حوزوی دیدار کردند. چهار دیدار نیز با فعالان حوزه شهید و شهادت، شامل دست‌اندرکاران یادواره شهیدان سلیمانی و رئیسی، کنگره شهدای استان البرز و شهدای امدادگر، برگزار شد. دیدارهای جداگانه با کارگزاران حج، کارگران، معلمان، مدال‌آوران، دانش‌آموزان، دانشجویان، زنان و دختران نیز از دیگر برنامه‌های ایشان در این مدت بود.

با نگاهی مقدماتی به فهرست این دیدارها می‌توان گفت که این نشست‌ها، که باید آن‌ها را آخرین دیدارهای رهبر شهید با مسئولان نظام اسلامی و گروه‌های متنوع مردمی دانست، فرصتی برای بیان آخرین توصیه‌های ایشان به مخاطبان در سطوح مختلف مدیریتی، اداری و عمومی بوده است.

به‌عنوان نمونه، آخرین دعای رهبر شهید برای همگان، که هشت روز پیش از شهادت، در نخستین روز ماه مبارک رمضان (۳۰ بهمن ۱۴۰۴ شمسی) و در جمع قاریان قرآن کریم بیان شد، درخواست از خداوند برای «محشور شدن همگان با قرآن» و «رشد فعالیت‌های قرآنی» بود:

«ان‌شاء‌الله که همیشه با قرآن محشور باشند همه‌ی این [قاریان] و همه‌ی شما ان‌شاء‌الله، و روز به روز این نهال قرآنی رشد بیشتری کند».

یکی دیگر از توصیه‌های رهبر شهید، با نگاهی بنیادین و آینده‌نگرانه بیان شده است؛ سخنانی که پس از شهادت ایشان، به یکی از نمادهای مقاومت تبدیل شد. ایشان در آخرین سخنرانی عمومی خود، که ۱۰ روز پیش از شهادت (۲۸ بهمن ۱۴۰۴ شمسی) ایراد شد، فرمودند:

«ملّت ایران درس‌های اسلامی و شیعیِ خودش را خوب بلد است؛ می‌داند که چه‌کار کند. امام حسین(ع) فرمود: مِثلی لا یُبایِعُ مِثلَ یَزید، کسی مثل من، با کسی مثل یزید بیعت نمی‌کند. ملّت ایران در واقع می‌گویند: ملّتی مثل ما، با این فرهنگ، با این سابقه، با این معارف عالی، با سردمدارانی مثل افراد فاسدی که امروز در آمریکا بر سر کارند، بیعت نخواهد کرد».

در بخش‌های بعدی این نوشته، آخرین توصیه‌های سیاسی، اجتماعی، فرهنگی، اقتصادی و بین‌المللی رهبر شهید انقلاب اسلامی به عموم مردم و سازمان‌ها، نهادها و گروه‌های مختلف در داخل و خارج از کشور، در یک سال پایانی عمر شریف ایشان بررسی خواهد شد.

سید علی‌اصغر حسینی/ خبرگزاری ابنا

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