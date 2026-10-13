به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ علی الفایز، فعال سیاسی و حقوق بشری بحرینی، در حاشیه کنفرانس مطبوعاتی "ماورای میله های زندان - فراتر از محدودیتها" با تشریح وضعیت شیعیان و تشیع در بحرین، تأکید کرد که جنگ علیه شیعیان در این کشور در جریان است و اقداماتی با هدف از بین بردن تشیع در بحرین صورت می‌گیرد.

وی با بیان اینکه بازداشت ده‌ها تن از علما، از جمله اساتید و مدیران حوزه‌های علمیه، در کنار گفتمان‌های رسانه‌ای و روند محاکمه، این مسئله را کاملاً آشکار کرده است، افزود: هدف قرار دادن اعتقادات شیعه، فقه شیعه، شعائر شیعیان و وجوه مشروع حضور آنان، تنها می‌تواند بیانگر یک جنگ واقعی باشد.

این فعال سیاسی و حقوق بشری بحرینی با اشاره به اهداف برگزاری این نشست خبری تصریح کرد: این کنفرانس مطبوعاتی با هدف روشن کردن ابعاد آنچه بر شیعیان بحرین می‌گذرد، برای جهان اسلام و به‌ویژه علاقه‌مندان به حقوق بشر و حقوق سیاسی برگزار شده است.

الفایز در ادامه با تأکید بر اینکه مردم بحرین امروز صرفاً از ظلم و ستم رنج نمی‌برند، خاطرنشان کرد: آنچه در بحرین جریان دارد، فراتر از ستم و سرکوب است؛ مردم این کشور با رنج یک جنگ وجودی مواجه هستند که هدف آن ریشه‌کن کردن این قوم می‌باشد.

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