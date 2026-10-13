به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ توماس فریلسن، نماینده ویژه جدید اتحادیه اروپا در امور افغانستان، با امیرخان متقی، وزیر امور خارجه طالبان، دیدار و درباره مسائل بشردوستانه و سیاسی، امنیت افغانستان و مبارزه با مواد مخدر گفت‌وگو کرد.

وزارت امور خارجه طالبان در پیامی در شبکه اجتماعی ایکس اعلام کرد که فریلسن در این دیدار از دستاوردهای طالبان در زمینه تأمین امنیت و مبارزه با مواد مخدر سخن گفته و با متقی درباره شماری از موضوعات بشردوستانه و سیاسی تبادل نظر کرده است.

بر اساس این گزارش، متقی با اشاره به اقدامات طالبان برای جلوگیری از کشت و قاچاق مواد مخدر، از جامعه جهانی انتقاد کرد و گفت که حمایت‌های لازم برای ایجاد معیشت جایگزین برای کشاورزان و دیگر اقدامات ضروری در حمایت از دستاوردهای افغانستان در این زمینه انجام نشده است.

نماینده ویژه اتحادیه اروپا نیز تأکید کرد که موضع رسمی این اتحادیه حمایت از تقویت امنیت افغانستان و مبارزه با مواد مخدر است. فریلسن همچنین گفت که اتحادیه اروپا تلاش خواهد کرد تا در زمینه‌های مختلف با افغانستان همکاری داشته باشد.

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