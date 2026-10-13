بازداشت ۲ عضو تیم قاچاق سلاح جنگی در غرب ایران

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سربازان گمنام امام زمان(عج) در اداره‌کل اطلاعات استان کرمانشاه با همکاری جان برکفان مرزبانی فراجا موفق شدند ۲ عضو یک تیم متشکل از یک ایرانی و یکی از اتباع کشورهای همسایه که از اقلیم کردستان برای انجام عملیات‌های تروریستی سلاح قاچاق میکردند، هنگام ورود به کشور شناسایی و بازداشت کنند.

از این تیم ۹۹ قبضه سلاح کمری، ۱۰ قبضه کلاشینکف، ۱۷۰۰ عدد تیر فشنگ کمری و ۱۹۸ تیغه‌ خشاب کمری کشف و ضبط شد.

وزارت اطلاعات از ملت شریف ایران خواسته موارد مشکوک را در اولین زمان ممکن، به ستاد خبری وزارت اطلاعات(شماره ۱۱۳) یا درگاه‌های رسمی ستاد خبری این وزارت خانه در پیام رسان‌های ایتا، بله، روبیکا و سروش‌پلاس به آدرس vaja۱۱۳@ (با تیک آبی) گزارش کنند.

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