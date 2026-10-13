سیلاب در کنر افغانستان؛ سه نفر زخمی شدند

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مسئولان محلی طالبان در استان کنر افغانستان اعلام کردند که بر اثر بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب در شهرستان چپه‌دره، سه نفر زخمی شده‌اند و خسارات مالی گسترده‌ای به مردم وارد شده است.

ضیاءالرحمان اسپین‌غر، مسئول اطلاعات ریاست اطلاعات و فرهنگ طالبان در کنر، گفت که این سیلاب شامگاه دوشنبه، ۲۰ میزان، جاری شد و دست‌کم ۹ خودرو، هفت موتورسیکلت و ۱۷ مغازه را با خود برد. به گفته او، یک مسجد، یک دستگاه تولید برق و یک جاده فرعی نیز آسیب دیده‌اند.

منابع محلی همچنین از آسیب دیدن شماری از خانه‌های مسکونی در پی این حادثه خبر داده‌اند.

این در حالی است که عصر همان روز، شهرستان چوکی در استان کنر نیز شاهد بارندگی شدید و جاری شدن سیلاب بود که خساراتی به ساکنان منطقه وارد کرد.

گفتنی است، از ابتدای سال خورشیدی جاری تاکنون، بر اساس اعلام اداره ملی آمادگی مبارزه با حوادث طالبان، دست‌کم ۳۵۱ نفر بر اثر سیلاب، بارندگی شدید و طوفان در افغانستان جان باخته و ۴۳۶ نفر دیگر زخمی شده‌اند. این حوادث به بیش از ۱۰ هزار خانه خسارت وارد کرده و حدود ۲۴ هزار خانواده را تحت تأثیر قرار داده است.

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