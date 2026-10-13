ویدیو | گزارش ابنا از تئاتر »باقی بقای بالی«؛ روایت یک پرواز در جنگ رمضان

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به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نمایش «باقی بقای بالی»، اثر منتخب جشنواره تئاتر مقاومت، روایت زیسته دختری به نام «بالی» است که پدرش، مهندس هوافضای کشور، را در جریان بمباران دشمن از دست می‌دهد. محمدرضا شاه‌مردی در این اثر، با درون‌مایه‌های وطن و شهادت، روایتگر «علاج در وطن است»، نمایشی که اجراهای موفقی را در پلاتوی سالن اصلی تالار فرهنگ و هنر قم داشت. خبرنگار ابنا با حضور در این نمایش مصاحبه‌ای با مادر دانشمند هسته‌ای شهید امیرحسین فقهی و دکتر سوقندی مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان قم که در جایگاه تماشاگران حضور داشتند، به گفت‌وگو پرداخت.