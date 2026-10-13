به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نخستین مراسم عروسی دسته‌جمعی ۱۲ زوج جوان شیعه با ابتکار شورای فرهنگی و اجتماعی قوم راموز و حمایت مالی خانواده سخی‌زاده، در منطقه تگاب شفاخانه شهرستان مرکز بهسود، در ولایت میدان‌وردک افغانستان برگزار شد. این مراسم با هدف ترویج ازدواج آسان و کاهش هزینه‌های تشکیل خانواده برپا شد.

این مراسم در مدرسه علمیه حضرت رسول اکرم(ص) و با حضور شماری از شخصیت‌های فرهنگی، اجتماعی و مسئولان امنیتی منطقه برگزار شد. زوج‌های شرکت‌کننده در این برنامه، زندگی مشترک خود را در فضایی همراه با همدلی و همبستگی اجتماعی آغاز کردند.

به گفته برگزارکنندگان، برگزاری جداگانه مراسم عروسی برای ۱۲ زوج، با احتساب حداقل ۵۰۰ هزار افغانی هزینه برای هر مراسم، در مجموع حدود ۶ میلیون افغانی هزینه داشت؛ اما مراسم دسته‌جمعی با کمتر از یک میلیون افغانی برگزار شد. همچنین به زوج‌های شرکت‌کننده جهیزیه اهدا شد.

این برنامه با تلاوت قرآن کریم، مداحی استاد جان‌آقا موسوی، اجرای هنری استاد فیروز و سخنرانی شماری از شخصیت‌های فرهنگی و اجتماعی همراه بود.

برگزارکنندگان با تأکید بر ضرورت تسهیل ازدواج جوانان شیعه و کاهش فشارهای اقتصادی بر خانواده‌ها، خواستار تداوم برگزاری چنین مراسم‌هایی در مناطق هزاره‌نشین افغانستان شدند.