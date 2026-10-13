به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان دیده‌بان نسل‌کشی در گزارش تازه خود درباره وضعیت افغانستان اعلام کرد که طالبان علاوه بر محدود کردن حقوق شهروندان، فشار بر اقلیت‌های مذهبی و قومی را ادامه داده است. این گزارش که اکتبر ۲۰۲۶ منتشر شده، به بازداشت‌های خودسرانه، شکنجه، مجازات‌های بدنی و اعدام مخالفان و منتقدان طالبان نیز اشاره دارد.

فشار بر شیعیان؛ از محدودیت عزاداری تا اجبار به تغییر مذهب

گزارش تصریح می‌کند که با استقرار دوباره حکومت طالبان در ۲۰۲۱، شرایط زندگی هزاره‌ها و شیعه‌ها وخیم‌تر شد. گسترش نفوذ داعش خراسان نیز به این وضعیت دامن زد. اگرچه داعش خراسان لزوماً با طالبان همسو نیست، ایدئولوژی ضدشیعی این گروه ظاهراً آسیب‌پذیری هزاره‌ها را در مناطقی که داعش در آن‌ها فعالیت می‌کند، افزایش داده است.

در گزارش تأکید شده که در سال ۲۰۲۱ حمله به مدرسه دخترانه سیدالشهدا در کابل به کشته‌شدن ۸۵ دانش‌آموز دختر انجامید که بیشتر آن‌ها هزاره بودند. همچنین در آوریل ۲۰۲۶، ۱۲ غیرنظامی در حمله به یک زیارتگاه شیعیان در استان هرات کشته شدند.

بر اساس این گزارش، مقام‌های طالبان ۴۵ شهروند شیعه را به‌دلیل برافراشتن پرچم‌های محرم به مناسبت عزاداری شیعیان، بازداشت کرده‌اند. همچنین چندین مسجد شیعیان تعطیل شده و خانواده‌های شیعه به فرستادن فرزندان خود به مدارس دینی اهل سنت مجبور شده‌اند.

دیده‌بان نسل‌کشی همچنین اعلام کرده است که ۲۰۳ شیعه به تغییر مذهب و پذیرش مذهب اهل سنت مجبور شده‌اند و افرادی که در برابر این فشار مقاومت کرده‌اند، با ضرب‌وشتم و تهدید به مرگ مواجه شده‌اند.

این گزارش در عین حال تأکید می‌کند که تهدید علیه هزاره‌ها و دیگر اقلیت‌ها تنها به اقدامات طالبان محدود نیست و شاخه خراسان گروه تروریستی داعش نیز به حملات خود علیه این جوامع ادامه می‌دهد.

بازداشت‌های خودسرانه و نقض حقوق زنان

طبق گزارش، طالبان در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ دست‌کم ۴۴۹ نفر را مجازات بدنی کرده و دست‌کم ۷۷۷ نفر را به‌صورت خودسرانه بازداشت کرده است. همچنین از زمان بازگشت طالبان به قدرت در سال ۲۰۲۱، دست‌کم ۱۲ اعدام علنی انجام شده است.

دیده‌بان نسل‌کشی محدودیت آموزش دختران پس از پایه ششم، تسهیل ازدواج کودکان، ایجاد موانع جدی برای طلاق زنان و بازداشت زنان به‌دلیل پوشش را از دیگر موارد نقض حقوق بشر برشمرده است. به گزارش سازمان ملل، خطر خشونت مبتنی بر جنسیت در افغانستان در سال ۲۰۲۵ حدود ۴۰ درصد افزایش یافته و ۱۴.۲ میلیون زن به حمایت نیاز داشته‌اند.

درخواست اقدام بین‌المللی

این سازمان همچنین بازگرداندن اجباری نزدیک به سه میلیون افغان از کشورهای همسایه در سال ۲۰۲۵ را عاملی مؤثر در ناپدیدسازی شماری از کارکنان دولت پیشین پس از بازگشت به افغانستان دانسته است.

دیده‌بان نسل‌کشی خواستار تمدید مأموریت گزارشگر ویژه سازمان ملل در امور حقوق بشر افغانستان و مأموریت هیئت معاونت سازمان ملل در افغانستان (یوناما) شده و از سازمان ملل خواسته است آپارتاید جنسیتی را به‌عنوان جرم به رسمیت بشناسد. این گزارش همچنین به پیگیری حقوقی طالبان از سوی آلمان، کانادا، استرالیا و هلند به‌دلیل نقض کنوانسیون رفع هرگونه تبعیض علیه زنان و تحقیقات دیوان کیفری بین‌المللی درباره جنایت‌های جنگی و جنایت علیه بشریت در افغانستان اشاره کرده است.

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