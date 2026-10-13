به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سومین همایش بین‌المللی ستایشگران حماسی‌خوان، شاعران حماسی‌سرا و گروه‌های سرود انقلابی با عنوان «هیأت و حماسه»، هم‌زمان با هفته بسیج در آذرماه ۱۴۰۵ به همت هیأت رزمندگان اسلام برگزار می‌شود.

این همایش با هدف تجلیل از مداحان حماسی‌خوان، شاعران حماسی‌سرا و گروه‌های سرود انقلابی برگزار می‌شود و علاقه‌مندان می‌توانند آثار خود را در قالب شعر، نوحه و سرود تصویری، با رعایت شرایط اعلام‌شده، به دبیرخانه همایش ارسال کنند.

محورهای همایش

آثار ارسالی باید در یکی از محورهای زیر ارائه شوند:

شهادت قائد شهید امت

بیعت با مقتدای سوم انقلاب

حماسه ملت مبعوث‌شده

دفاع مقدس اول، دوم و سوم

ایران قوی

جبهه مقاومت

بسیج ۹۰ میلیونی

قالب آثار و شرایط شرکت در بخش‌های مختلف

آثار در قالب شعر، نوحه و سرود تصویری پذیرفته می‌شوند و مدت آثار تصویری باید بین سه تا پنج دقیقه باشد.

در بخش مداحی، هر مداح مجاز است حداکثر سه اثر حماسی را در قالب ویدئو با مدت سه تا پنج دقیقه ارسال کند.

در بخش شعر، هر شاعر می‌تواند حداکثر پنج اثر حماسی در قالب‌های کلاسیک ارائه دهد. همچنین حق نشر اشعار و استفاده از آن‌ها در تولیدات هنری برای برگزارکننده محفوظ است.

در بخش سرود، هر گروه مجاز به ارسال حداکثر سه اثر حماسی در قالب ویدئو با اجرای زنده گروه است. گروه سرود باید صاحب اثر باشد و در صورت بازخوانی اثر، ذکر نام صاحب اثر و ارائه اجازه‌نامه واگذاری آن الزامی است. همچنین شناسنامه کامل اثر، متن شعر و اطلاعات گروه اجراکننده باید به‌صورت ضمیمه ارسال شود.

شرایط عمومی و مهلت ارسال آثار

حداکثر سن شرکت‌کنندگان در تمام بخش‌های همایش ۴۰ سال تعیین شده و ارسال تصویر کارت ملی برای شرکت در این رویداد الزامی است.

علاقه‌مندان تا اول آبان‌ماه ۱۴۰۵ فرصت دارند آثار خود را ارسال کنند. دریافت آثار صرفاً از طریق پیام‌رسان بله و گروه «هیأت و حماسه» انجام می‌شود.

شماره ارسال آثار در پیام رسان بله: ۰۹۱۹۶۲۸۰۰۵۴

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