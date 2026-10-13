به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ محدودیت‌های اعمال‌شده علیه دانش‌آموزان محجبه در جمهوری آذربایجان، موجی از انتقادها را در فضای مجازی برانگیخته و هم‌زمان، پویش باحجاب شدن زنان و دختران آذربایجانی در حمایت از دانش‌آموزانی که از ورود به مدارس منع شده‌اند، در حال گسترش است.

کاربران فضای مجازی سیاست‌های آموزشی دولت جمهوری آذربایجان در زمینه پوشش مدارس را به‌شدت مورد انتقاد قرار داده و تأکید کرده‌اند که اجرای مقررات موسوم به «لباس فرم یکسان» نباید به ابزاری برای محدود کردن آزادی‌های دینی و محرومیت دختران مسلمان از تحصیل تبدیل شود. منتقدان، این اقدامات را تعرض به حقوق و کرامت زنان و دختران محجبه دانسته و خواستار پایان دادن به محدودیت‌های اعمال‌شده علیه آنان شده‌اند.

در همین راستا، پویشی با محوریت حمایت از دانش‌آموزان محجبه در میان زنان و دختران آذربایجانی شکل گرفته است. شرکت‌کنندگان در این پویش با انتخاب حجاب، همبستگی خود را با دانش‌آموزانی اعلام می‌کنند که به دلیل پوشش اسلامی با ممانعت از ورود به کلاس‌های درس مواجه شده‌اند. این حرکت، به بستری برای بیان اعتراض به محدودیت‌های حجاب و تأکید بر حق انتخاب پوشش مذهبی تبدیل شده است.

هم‌زمان، ویدئوهای منتشرشده در شبکه‌های اجتماعی حاکی از اعتراض دانش‌آموزان در برابر برخی مدارس حکایت دارد. بر اساس گزارش‌های منتشرشده، شماری از دانش‌آموزان در حمایت از هم‌کلاسی‌های محجبه خود، در مقابل مدارس تجمع کرده یا در اعتراض به محدودیت‌های اعمال‌شده، از حضور در کلاس‌ها خودداری کرده‌اند.

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منتقدان دولت باکو معتقدند که عنوان «لباس فرم یکسان» نمی‌تواند توجیهی برای محروم کردن دانش‌آموزان از آموزش به دلیل پایبندی به اعتقادات مذهبی‌شان باشد.

اختلال در شبکه‌های مجازی کاربران آذربایجان همزمان با گسترش اعتراضات

در این میان، گزارش‌هایی نیز درباره اختلال در دسترسی کاربران به شبکه‌های اجتماعی اینستاگرام و تیک‌تاک منتشر شده است. برخی کاربران احتمال داده‌اند که این محدودیت‌ها با انتشار گسترده ویدئوهای مربوط به اعتراضات حجاب ارتباط داشته باشد؛ با این حال، مقامات جمهوری آذربایجان تاکنون توضیح رسمی درباره اختلال‌های گزارش‌شده ارائه نکرده‌اند.

محدودیت حجاب در مدارس جمهوری آذربایجان سابقه دارد. در فاصله سال‌های ۲۰۱۰ تا ۲۰۱۲ نیز مقررات مشابه پوشش مدارس اعتراض‌هایی را برانگیخت و بنا بر گزارش‌ها، برخی از این اعتراض‌ها با مداخله پلیس و بازداشت شماری از معترضان همراه شد. اکنون نیز مسئله حجاب بار دیگر به یکی از محورهای مناقشه بر سر حدود آزادی‌های مذهبی در نظام آموزشی این کشور تبدیل شده است.

در شرایطی که برگزاری تجمعات اعتراضی در جمهوری آذربایجان با محدودیت‌های قانونی و امنیتی مواجه است، گسترش واکنش‌ها در فضای مجازی و شکل‌گیری پویش حمایت از دانش‌آموزان محجبه، اهمیت بیشتری یافته است. حامیان این حرکت می‌کوشند با اعلام همبستگی با دختران محجبه، مخالفت خود را با محرومیت آنان از تحصیل نشان دهند و مسئله حق پوشش اسلامی را در کانون توجه افکار عمومی قرار دهند.

پویش حجاب در حمایت از دانش‌آموزان محجبه، اکنون به یکی از جلوه‌های اعتراض مدنی گسترده در فضای مجازی جمهوری آذربایجان تبدیل شده است.

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