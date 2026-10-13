به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ شیخ علی دعموش، رئیس شورای اجرایی حزب‌الله لبنان، در یک نشست خبری از آغاز «طرح اسکان» برای افرادی خبر داد که خانه‌هایشان ویران شده یا آسیب دیده و دیگر قابل سکونت نیست.

به گزارش النشره، دعموش گفت، این طرح، تأمین هزینه اجاره مسکن و خرید اثاثیه منزل را در بر می‌گیرد و مشابه برنامه‌ای است که حزب‌الله در سال ۲۰۲۴ اجرا کرده بود. او افزود که محدودیت‌ها و ضوابط این طرح به امکانات و منابع موجود بستگی دارد؛ چراکه به گفته وی، همه مردم لبنان شایسته دریافت حمایت و کمک هستند.

دعموش درباره گروه‌های مشمول این طرح گفت: این برنامه صاحبان واحدهای مسکونی را شامل می‌شود که به طور کامل یا جزئی تخریب شده‌اند. همچنین افرادی را شامل می‌شود که خانه‌هایشان در ساختمان‌هایی قرار دارد که بر اساس بررسی‌های انجام شده، قرار است به طور کامل یا جزئی تخریب شوند.

وی افزود: آوارگانی که از مناطق مرزی اشغال‌شده یا مناطق مجاور آنها کوچانده شده‌اند نیز مشمول این طرح می‌شوند؛ صرف‌نظر از اینکه خانه‌هایشان تخریب شده، آسیب دیده یا سالم مانده باشد. این مناطق، تمامی شهرها و روستاهایی را شامل می‌شود که تحت اشغال قرار دارند یا در مجاورت مناطق اشغالی واقع شده‌اند.

او همچنین گفت این طرح شامل صاحبان واحدهای مسکونی‌ای می‌شود که دچار آسیب‌های گسترده شده‌اند، به‌گونه‌ای که دیگر امکان سکونت در آنها وجود ندارد.

رئیس شورای اجرایی حزب‌الله درباره مبالغ اختصاص‌یافته به این طرح گفت، در بیروت و حومه جنوبی آن ۱۴ هزار دلار برای هر واحد مسکونی پرداخت می‌شود. صاحبان واحدهای مسکوی ویران شده در خارج از بیروت و حومه جنوبی ۱۲ هزار دلار برای هر واحد مسکونی دریافت می‌کنند.

وی توضیح داد که این مبالغ شامل کمک‌هزینه اجاره مسکن نیز می‌شود؛ به ‌طوری که ۶ هزار دلار برای بیروت و حومه جنوبی و ۴ هزار دلار برای سایر مناطق به اجاره مسکن هر خانوار اختصاص می‌یابد.

دعموش افزود: پرداخت در مرحله نخست برای بیروت و حومه جنوبی ۳۵۰۰ دلار و برای سایر مناطق ۳۰۰۰ دلار خواهد بود.

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