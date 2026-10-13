به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نیروهای مسلح یمن اعلام کردند که در صورت اقدام عربستان به هدف قرار دادن اهداف اعلام‌شده، مقر شرکت آرامکو در منطقه الدمام، فرودگاه خالد در ریاض و پالایشگاه ریاض وابسته به آرامکو را هدف قرار خواهند داد.

این نیروها از تمام شهروندان خواستند فوراً مناطق هدف را تخلیه کنند و از اهداف اعلام‌شده فاصله بگیرند.

پیش‌تر عربستان اعلام کرده بود که ایستگاه نفتی صباحه در شهر صنعا را هدف قرار خواهد داد و از مردم خواسته بود از آن منطقه فاصله بگیرند و در مقابل، نیروهای مسلح یمن به عربستان درباره هدف قرار دادن شهر صنعا هشدار دادند و تأکید کردند که این اقدام را با پاسخی سخت در ریاض، پایتخت عربستان، تلافی خواهند کرد.

نیروهای مسلح یمن همچنین به تمام کارکنان و شهروندانی که نزدیک تأسیسات وابسته به آرامکو هستند، هشدار دادند که آن مناطق را تخلیه کرده و از آن فاصله بگیرند، زیرا این تأسیسات هدف مشروع نیروهای یمنی محسوب می‌شوند.

این هشدار شامل کارشناسان، مهندسان و کارگران تمام تأسیسات نفتی عربستان و همچنین شرکت‌های هواپیمایی، فرودگاه‌ها، مسافران و کارکنان آنها نیز می‌شود.

نیروهای مسلح یمن از همه آنها خواستند در مناطقی که هدف نیروهای یمنی هستند، حضور نداشته باشند تا جان خود را به خطر نیندازند.

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