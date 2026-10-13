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قبایل استان صعده یمن:

خون کودکان و زنان یمن امانتی بر گردن ماست/ معادله «محاصره در برابر محاصره» ادامه دارد

۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۷:۴۲
کد مطلب: 1877714
خون کودکان و زنان یمن امانتی بر گردن ماست/ معادله «محاصره در برابر محاصره» ادامه دارد

قبایل استان صعده یمن در یک تجمع بزرگ، بر آمادگی کامل و پایبندی به معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» تأکید کردند و هشدار دادند که بی‌توجهی به مطالبات مردمی، پیامدها و خسارات بزرگ‌تری برای عربستان در پی خواهد داشت.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قبایل استان صعده یمن تجمع بزرگی برگزار کردند تا بر آمادگی و پایبندی خود به معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» تأکید کنند.

شرکت‌کنندگان تأکید کردند که خون کودکان و زنان یمن امانتی بر گردن قبایل وفادار یمن است.

آنان تأکید کردند که این خون‌ها هدر نخواهد رفت و قبایل تا تحقق مطالبات مشروع و احقاق حقوق ملت یمن، به موضع خود پایبند خواهند ماند.

در بیانیه این تجمع قبیله‌ای تأکید شد که محدودیت‌های تعیین‌شده از سوی سید عبدالملک الحوثی، رهبر مقاومت یمن، کاملاً واضح است و عربستان باید هشدارها را درک کرده و با جدیت با آنها برخورد کند.

این بیانیه هشدار داد که ادامه بی‌توجهی به مطالبات مردمی، تنها به تشدید بیشتر تنش و گسترش دامنه خسارات منجر خواهد شد.

قبایل جماعه، سحار الشام و القطینات بار دیگر از فداکاری‌های ملت یمن قدردانی کردند و بر پایبندی خود به موضعشان در قبال تحولات کنونی تأکید نمودند.

آنان هشدار دادند که اگر عربستان به مطالبات و هشدارهای اعلام‌شده پاسخ ندهد، رویارویی ادامه خواهد یافت.

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خون کودکان و زنان یمن امانتی بر گردن ماست / معادله «محاصره در برابر محاصره» ادامه دارد

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خون کودکان و زنان یمن امانتی بر گردن ماست / معادله «محاصره در برابر محاصره» ادامه دارد

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نظرات

  • حمید جعفرپور IR ۱۸:۰۷ - ۱۴۰۵/۰۷/۲۱
    کشوریمن کشور ماست مردم یمن برادر ماست قلب ماست بنده از طرف مردم شریف ایران از مردم عزیزمان یمن تشکر میکنم وپیاپی پیروزی را برمردم یمن تبریک عرض میکنم
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