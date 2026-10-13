خون کودکان و زنان یمن امانتی بر گردن ماست / معادله «محاصره در برابر محاصره» ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ قبایل استان صعده یمن تجمع بزرگی برگزار کردند تا بر آمادگی و پایبندی خود به معادله «محاصره در برابر محاصره و تشدید در برابر تشدید» تأکید کنند.

شرکت‌کنندگان تأکید کردند که خون کودکان و زنان یمن امانتی بر گردن قبایل وفادار یمن است.

آنان تأکید کردند که این خون‌ها هدر نخواهد رفت و قبایل تا تحقق مطالبات مشروع و احقاق حقوق ملت یمن، به موضع خود پایبند خواهند ماند.

در بیانیه این تجمع قبیله‌ای تأکید شد که محدودیت‌های تعیین‌شده از سوی سید عبدالملک الحوثی، رهبر مقاومت یمن، کاملاً واضح است و عربستان باید هشدارها را درک کرده و با جدیت با آنها برخورد کند.

این بیانیه هشدار داد که ادامه بی‌توجهی به مطالبات مردمی، تنها به تشدید بیشتر تنش و گسترش دامنه خسارات منجر خواهد شد.

قبایل جماعه، سحار الشام و القطینات بار دیگر از فداکاری‌های ملت یمن قدردانی کردند و بر پایبندی خود به موضعشان در قبال تحولات کنونی تأکید نمودند.

آنان هشدار دادند که اگر عربستان به مطالبات و هشدارهای اعلام‌شده پاسخ ندهد، رویارویی ادامه خواهد یافت.

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