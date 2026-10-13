پادکست ابنا | حضرت زینب(س) به روایت امام حسن مجتبی(ع)؛ خواهر من...

خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا: «در مدینه خانه‌ای بود که غربت به آن راه نداشت. یک نفر را می‌شناختم که بی واژه‌ای حالم را می‌خواند. او که وقتی به چشم‌هایم نگاه می‌کرد، بر عمق زخم‌هایم مرحم می‌شد. مرا لقب داده بودند «مُذِلُّ المُؤمِنین»... اما وقتی وارد آن خانه می‌شدم، او پیش پایم بر می‌خاست و می‌ایستاد و سلام می‌کرد و می‌رساند به من که یا ابامحمد من یادم هست شما که هستید!» قسمت پنجم این مجموعه هشت قسمتی را بشنوید.