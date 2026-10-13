جهان از مهار خشونت علیه کودکان عقب مانده است؛ غزه نماد محرومیت کودکان از دوران کودکی

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان ملل متحد در گزارش جدید خود به مجمع عمومی این نهاد بین‌المللی، درباره خشونت علیه کودکان در جهان هشدار داد.

این نهاد با اشاره به محرومیت کودکان فلسطینی در غزه از دوران کودکی و آسیب‌های روانی ناشی از جنگ، خواستار تقویت اقدامات عملی، تأمین منابع مالی و پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق کودکان شد.

نجات معلا مجید، نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل متحد در امور خشونت علیه کودکان، با توجه به ناکافی بودن تلاش‌های کنونی، خواستار اقدامات جهانی قوی‌تری برای حفاظت از پسران و دخترانی شد که درگیر شمار فزاینده‌ای از بحران‌ها هستند.

وی پس از ارائه گزارش نهایی خود به مجمع عمومی سازمان ملل متحد خاطرنشان کرد که ناامنی غذایی و گسترش سریع فناوری نیز تلاش‌ها برای کاهش خشونت علیه کودکان را با مشکل مواجه می‌کنند. او این گزارش را «زنگ هشداری» برای بسیج و اقدام گسترده‌تر توصیف کرد.

ارائه گزارش او به کشورهای عضو سازمان ملل همزمان با بیستمین سالگرد نخستین مطالعه جهانی سازمان ملل متحد درباره خشونت علیه کودکان صورت گرفت.

او با وجود تغییرات جهان از آن زمان تاکنون، بر «بحران‌های متعدد، پیچیده و همچنان ادامه‌داری» تأکید کرد که جامعه بین‌المللی با آنها روبه‌روست.

بر اساس این گزارش، امروزه از هر پنج کودک، یک کودک در فقر شدید زندگی می‌کند.

نماینده ویژه سازمان ملل گفت: «این وضعیت نه‌تنها در کشورهای فقیر، بلکه در کشورهای ثروتمند نیز وجود دارد؛ با وجود تمام هزینه‌هایی که برای پرداخت‌های نقدی، کمک‌های مالی و موارد مشابه صرف می‌شود.»

او همچنین به افزایش قیمت‌ها در سراسر جهان و ناامنی غذایی به‌عنوان دیگر مسائل نگران‌کننده اشاره کرد و افزود که در برخی کشورها، مخالفت‌ها و عقب‌نشینی‌هایی در زمینه حقوق بشر مشاهده می‌شود.

نماینده ویژه سازمان ملل علاوه بر این، آنچه او «گسترش شگفت‌انگیز و بسیار سریع فناوری، از جمله هوش مصنوعی» نامید را نیز مطرح کرد؛ فناوری‌ای که فرصت‌هایی ایجاد می‌کند، اما در عین حال زمینه‌های گسترده‌ای را برای سوءاستفاده و بهره‌کشی جنسی از کودکان، آزار و اذیت اینترنتی، جعل‌های عمیق و جذب کودکان به فعالیت‌های مجرمانه فراهم می‌سازد.

نماینده سازمان ملل همچنین هشدار داد که ناامنی غذایی، آوارگی، بحران‌های اقتصادی و درگیری‌های مسلحانه، میزان قرار گرفتن کودکان در معرض انواع گوناگون خشونت و بهره‌کشی را افزایش می‌دهند؛ از جمله ازدواج زودهنگام، کار کودکان و به‌کارگیری آنان در فعالیت‌های مجرمانه.

وی تأکید کرد: آنچه کودکان فلسطینی از محروم شدن از دوران کودکی گرفته تا آسیب‌های روانی‌ای که متحمل می‌شوند، با آن مواجه هستند، «غیرقابل‌قبول» است.

نماینده سازمان ملل سپس بر ضرورت پاسخگو کردن عاملان نقض حقوق کودکان، از جمله کسانی که به کشورهای عضو سازمان ملل متحد وابسته هستند، تأکید کرد.

معلا مجید گفت: بیست سال پس از انتشار نخستین گزارش مجمع عمومی سازمان ملل متحد درباره خشونت علیه کودکان، موفقیت در مقابله با این پدیده همچنان به چندجانبه‌گرایی مؤثر بستگی دارد؛ به‌ویژه به این پرسش که چگونه می‌توان بار دیگر جهان را حول محور کودکان متحد کرد تا حفاظت و رفاه آنها تضمین شود.

او افزود: تاکنون ۵۵ کشور به «ائتلاف جهانی پیشگام برای پایان دادن به خشونت علیه کودکان» پیوسته‌اند و «کشورهای بیشتری نیز در راه هستند.» این سازوکار که در سال ۲۰۲۴ راه‌اندازی شد، بستری تحت رهبری کشورهاست که هدف آن کمک به کشورها برای تبدیل تعهدات سیاسی به اقدامات عملی است. این هدف از طریق اقداماتی مانند یادگیری متقابل کشورها از یکدیگر، تقویت همکاری‌ها و به‌اشتراک‌گذاری تجربیات و شیوه‌های اجرایی دنبال می‌شود.

نماینده ویژه سازمان ملل تأکید کرد: کودکان و جوانان خود بخشی از راه‌حل پایان دادن به خشونتی هستند که قربانی آن می‌شوند. «کودکان منتظر نمی‌مانند. آنها همین حالا نیز دست به اقدام زده‌اند.»

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