همزمانی مشکوک دیپلماسی و اقدام نظامی در بغداد/ مانور هوایی آمریکا و اسرائیل و سکوت دولت عراق

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ تحولات اخیر در عراق و منطقه، نشانه‌هایی از یک طرح راهبردی جدید را آشکار می‌کند که هدف آن، تغییر معادلات منطقه‌ای و به چالش کشیدن حاکمیت عراق است.

این نگرانی‌ها پس از سفر تام باراک، فرستاده ویژه رئیس‌جمهور آمریکا به بغداد و همزمانی آن با مانورهای هوایی جنگنده‌های آمریکایی و اسرائیلی در آسمان عراق شدت گرفته است.

عدنان الکنانی، کارشناس امنیتی، در گفت‌وگو با خبرگزاری «المعلومه» گفت: مانورهای گسترده آمریکا و رژیم صهیونیستی در آسمان عراق، تهدیدی جدی برای امنیت و حاکمیت عراق است و در همان حال، تهدیدی مستقیم برای همسایه ایران محسوب می‌شود.

وی افزود: احتمال دارد جنگنده‌های عربستان نیز در این مانورها مشارکت داشته باشند، زیرا این کشور همان مدل جنگنده‌های به‌کاررفته در مانور را در اختیار دارد.

الکنانی تصریح کرد: هدف از این عملیات هوایی گسترده، احتمالاً آماده‌سازی برای یک حمله زمینی در منطقه است.

وی تأکید کرد: دولت و نهادهای امنیتی عراق باید دلایل واقعی این مانورهای هوایی مشکوک را که ثبات منطقه و جمهوری اسلامی ایران را هدف گرفته است، به دقت بررسی کنند.

وائل عبداللطیف، وزیر و نماینده پیشین پارلمان عراق نیز درباره وجود یک طرح جدید و خطرناک که در پشت پرده برای هدف قرار دادن امنیت و حاکمیت عراق در حال آماده‌سازی است، هشدار داد و گفت: تحرکات اخیر، نشانه‌هایی از نیت‌های خبیثانه علیه کشور و منطقه را آشکار می‌کند.

عبداللطیف در گفت‌وگو با «المعلومه» گفت: سفر فرستاده رئیس‌جمهور آمریکا به بغداد و دیدار او با نخست‌وزیر عراق، نشانه‌های نگران‌کننده‌ای در خود دارد؛ به‌ویژه اینکه این سفر به شکلی مشکوک و در همان زمان با مانورهای هوایی گسترده آمریکایی و اسرائیلی در آسمان عراق همراه شده است.

وی افزود: این همزمانی میان تحرک دیپلماتیک آمریکا و نقض آشکار حاکمیت هوایی عراق، دلیلی روشن بر وجود یک سناریوی سیاسی و امنیتی جدید است که واشنگتن در تلاش برای تحمیل آن است.

وی تأکید کرد: دولت و نیروهای سیاسی عراق باید موضعی قاطع برای ناکام گذاشتن این طرح‌های مشکوک اتخاذ کنند.

گفتنی است فرستاده رئیس‌جمهور آمریکا روز دوشنبه وارد بغداد شد و با علی فالح الزیدی، نخست‌وزیر عراق، دیدار کرد و در همان زمان، جنگنده‌های آمریکایی و اسرائیلی در آسمان عراق مانورهایی انجام دادند که ناقض حاکمیت این کشور بود و دولت عراق هیچ توضیحی درباره این نقض‌ها منتشر نکرد.

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