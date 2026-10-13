از امداد پس از فاجعه تا پیشگیری پیش از سیل؛ طرح تازه سازمان ملل در افغانستان

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ برنامه توسعه سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه، ۲۱ مهر، اعلام کرد این اقدامات در چارچوب پروژه «پایدار» (PAIDAAR) و با حمایت مالی صندوق امانی ویژه افغانستان انجام می‌شود.

هدف این طرح، کاهش آسیب‌پذیری جوامع محلی در برابر سیلاب‌های آینده و حفاظت از خانه‌ها، زمین‌های کشاورزی و معیشت خانواده‌هایی است که در مناطق پرخطر زندگی می‌کنند.

پروژه «پایدار» از سال ۲۰۲۵ با مشارکت چند نهاد سازمان ملل در بغلان و قندوز آغاز شده و قرار است علاوه بر زیرساخت‌های مقاوم در برابر بلایای طبیعی، در زمینه مسکن، خدمات ضروری و تقویت معیشت خانواده‌های بازگشته، آوارگان داخلی و جوامع میزبان نیز فعالیت کند.

بغلان؛ استانی که هنوز زخم سیلاب ۲۰۲۴ را دارد

اهمیت این پروژه به تجربه تلخ بغلان از سیلاب‌های سال ۲۰۲۴ بازمی‌گردد.

در پی بارندگی‌های شدید و سیلاب‌های ناگهانی اردیبهشت ۲۰۲۴ در بغلان، بدخشان و تخار، دست‌کم ۲۱۴ نفر جان باختند، ۳۲۸ نفر زخمی شدند و بیش از ۸۶۰۰ خانه آسیب دید یا به‌طور کامل تخریب شد. سازمان ملل در همان زمان اعلام کرد حدود ۸۰ درصد جان‌باختگان ثبت‌شده این سیلاب‌ها مربوط به بغلان بوده‌اند.

سیلاب‌ها علاوه بر تلفات انسانی، بخش‌هایی از زمین‌های کشاورزی، خانه‌ها و زیرساخت‌های محلی را نیز از بین برد و هزاران خانواده را با خسارت‌های اقتصادی روبه‌رو کرد.

هدف؛ جلوگیری از تکرار فاجعه

برنامه توسعه سازمان ملل تأکید کرده است که مقابله با بلایای طبیعی نباید تنها پس از وقوع حادثه آغاز شود و سرمایه‌گذاری در زیرساخت‌های حفاظتی و آمادگی جوامع می‌تواند میزان تلفات و خسارت‌های آینده را کاهش دهد.

افغانستان از کشورهای بسیار آسیب‌پذیر در برابر تغییرات اقلیمی به شمار می‌رود و افزایش دفعات سیلاب، خشکسالی و دیگر حوادث طبیعی، فشار بیشتری بر جوامعی وارد کرده که امکانات محدودی برای مقابله با این بحران‌ها دارند. UNDP می‌گوید تغییرات اقلیمی در سال‌های اخیر شدت و فراوانی چنین حوادثی را افزایش داده است.

صندوق امانی ویژه افغانستان نیز که پروژه «پایدار» را تأمین مالی می‌کند، کاهش خطر بلایای طبیعی و ایجاد زیرساخت‌های مقاوم را بخشی از برنامه خود برای حمایت از جوامع آسیب‌پذیر افغانستان اعلام کرده است.

پیام برنامه توسعه سازمان ملل در روز جهانی کاهش خطر بلایا این است که هزینه ساخت یک دیوار حفاظتی، کانال یا زیرساخت مقاوم پیش از وقوع سیل، می‌تواند بسیار کمتر از هزینه‌ای باشد که مردم پس از ویرانی خانه، زمین و تمام دارایی خود می‌پردازند.

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