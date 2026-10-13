بررسی و تحلیل وضعیت حجاب و عفاف شهر مقدس قم در شورای تخصصی حوزوی

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا دویست‌ و دومین جلسه کمیسیون فرهنگی ـ اجتماعی شورای تخصصی حوزوی شورای عالی انقلاب فرهنگی با موضوع «بررسی حجاب و عفاف در قم؛ مسائل و راهکارهای اصلاح وضع موجود» برگزار شد و در این جلسه ابعاد مختلف این مسئله از منظر فرهنگی، اجتماعی، خانوادگی، آموزشی، رسانه‌ای و شهری مورد بررسی و تحلیل قرار گرفت.

در این نشست، حجاب و عفاف به‌عنوان یکی از موضوعات مهم دینی فرهنگی مورد توجه قرار گرفت و بر ضرورت شناخت دقیق وضع موجود، رتبه‌بندی مسائل، بررسی عوامل مؤثر و تفکیک نقاط بحرانی و عادی تأکید شد؛ به‌گونه‌ای که مسائل هر منطقه و گروه اجتماعی متناسب با شرایط آن مورد مطالعه قرار گیرد.

عملکرد دستگاه های رسمی موظف و فعالیت های خودجوش مردمی در این رابطه به اجمال مطرح شد

با توجه به نقش ویژه خانه و مدرسه، بر ضرورت شناخت دقیق‌تر مسائل نسل کودک و نوجوان و توجه به آموزش‌هایی همچون سواد پوشش، زیبایی، مهارت، رفتار با همسالان و بیان نمونه‌های موفق تأکید شد.

اعضای جلسه همچنین به بررسی نوع مواجهه فرهنگی با موضوع حجاب پرداختند و بر ضرورت شناخت ظرفیت‌های تبیینی، ترویجی، اقناعی و تکریمی در کنار فعال شدن ظرفیت های قانونی تأکید کردند. توجه به نقش گروه‌های مرجع، ظرفیت هنر، رسانه، فضای مجازی و خرده‌فرهنگ‌های بومی و همچنین تکریم و حمایت از حجاب و حافظان آن از دیگر موضوعات مطرح‌شده بود.

در بخش رسانه‌ای نیز وضعیت تولید محتوا و فعالیت جریان‌های فرهنگی مورد تحلیل قرار گرفت و موضوعاتی همچون سلبریتی‌زدگی، اسطوره‌زدایی و برخی جریان‌های رسانه‌ای و فرهنگی به‌عنوان عوامل مؤثر بر تغییر نگرش‌ها مورد توجه قرار گرفت. همچنین بر ضرورت شناخت عوامل شتاب‌دهنده‌ و نحوه مواجهه با آنها تأکید شد.

همچنین استفاده از ظرفیت دستگاه‌های دولتی و تشکل های مردمی در ابعاد فرهنگی، اجتماعی، آموزشی، رسانه‌ای و اقتصادی به ویژه در حوزه‌های گردشگری، آموزشی، هنری و ورزشی و نیز ظرفیت‌های شهری و بازار پوشاک مورد تاکید قرار گرفت.

در این جلسه با اشاره به برخی نظرسنجی‌ها عنوان شد که بیش از ۸۰ درصد مردم قم نسبت به وضعیت حجاب در جامعه ابراز نگرانی کرده‌اند.

در پایان مقرر شد در صورت وجود فرصت، بررسی موضوع در جلسه آینده با تمرکز بر مسائل مصداقی و شهری قم ادامه پیدا کند و ضمن بررسی تفاوت‌های جغرافیایی و اجتماعی مناطق مختلف، ابعاد مسئله دقیق‌تر شناسایی و تحلیل شود تا زمینه برای ارائه راهکارهای متناسب با شرایط قم فراهم شود.