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۱۱۲ پروژه برای مقابله با بلایا؛ سازمان ملل بر اقدام پیش از فاجعه در افغانستان تأکید کرد

۲۱ مهر ۱۴۰۵ - ۱۹:۳۲
کد مطلب: 1877733
۱۱۲ پروژه برای مقابله با بلایا؛ سازمان ملل بر اقدام پیش از فاجعه در افغانستان تأکید کرد

سازمان بین‌المللی مهاجرت اعلام کرده است از ابتدای سال ۲۰۲۵ تاکنون ۱۱۲ پروژه کاهش خطر بلایای طبیعی در سراسر افغانستان اجرا کرده است؛ اقداماتی که هدف آنها افزایش آمادگی جوامع آسیب‌پذیر پیش از وقوع سیل، زلزله و دیگر حوادث طبیعی است.

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان بین‌المللی مهاجرت روز سه‌شنبه، ۲۱ مهر، هم‌زمان با روز جهانی کاهش خطر بلایا تأکید کرد که آمادگی قبلی و اقدام زودهنگام می‌تواند میزان خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث طبیعی را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد.

براساس اعلام این سازمان، در کنار اجرای ۱۱۲ پروژه کاهش خطر بلایا، ظرفیت‌های محلی در زمینه آمادگی، هماهنگی و مهارت‌های فنی نیز تقویت شده است تا جوامع بتوانند در هنگام وقوع بحران واکنش سریع‌تر و مؤثرتری داشته باشند.

برنامه سازمان بین‌المللی مهاجرت برای افغانستان نیز نشان می‌دهد که فعالیت‌های کاهش خطر بلایا شامل ایجاد و بازسازی زیرساخت‌هایی مانند کانال‌های آبیاری، دیوارهای حفاظتی، جاده‌ها، مدارس و مراکز درمانی، تهیه برنامه‌های مدیریت بحران در سطح محلی و توسعه سامانه‌های هشدار زودهنگام است.

این سازمان همچنین در برنامه سال ۲۰۲۶ خود، افزایش فراوانی و شدت بلایای مرتبط با تغییرات اقلیمی در افغانستان را یکی از نگرانی‌های اصلی دانسته و بر شناسایی مناطق پرخطر، آموزش جوامع، برنامه‌ریزی برای تخلیه اضطراری، کمک‌های اولیه و ایجاد ظرفیت‌های محلی برای مقابله با بحران تأکید کرده است.

افغانستان طی سال‌های اخیر بارها با سیلاب‌های شدید، خشکسالی و زمین‌لرزه‌های مرگبار روبه‌رو شده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز در برنامه‌های سال ۲۰۲۵ خود، کاهش خطر بلایا و ایجاد زیرساخت‌های مقاوم را بخشی از راهبرد جلوگیری از آوارگی و حفاظت از جوامع در معرض خطر اعلام کرده بود.

پیام این سازمان در روز جهانی کاهش خطر بلایا روشن است: مقابله با بحران نباید از لحظه وقوع فاجعه آغاز شود؛ سرمایه‌گذاری روی آمادگی و زیرساخت‌های حفاظتی پیش از حادثه می‌تواند جان مردم و منابع معیشتی آنان را حفظ کند.

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پایان پیام/

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