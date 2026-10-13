۱۱۲ پروژه برای مقابله با بلایا؛ سازمان ملل بر اقدام پیش از فاجعه در افغانستان تأکید کرد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ سازمان بین‌المللی مهاجرت روز سه‌شنبه، ۲۱ مهر، هم‌زمان با روز جهانی کاهش خطر بلایا تأکید کرد که آمادگی قبلی و اقدام زودهنگام می‌تواند میزان خسارات انسانی و اقتصادی ناشی از حوادث طبیعی را به‌طور قابل توجهی کاهش دهد.

براساس اعلام این سازمان، در کنار اجرای ۱۱۲ پروژه کاهش خطر بلایا، ظرفیت‌های محلی در زمینه آمادگی، هماهنگی و مهارت‌های فنی نیز تقویت شده است تا جوامع بتوانند در هنگام وقوع بحران واکنش سریع‌تر و مؤثرتری داشته باشند.

برنامه سازمان بین‌المللی مهاجرت برای افغانستان نیز نشان می‌دهد که فعالیت‌های کاهش خطر بلایا شامل ایجاد و بازسازی زیرساخت‌هایی مانند کانال‌های آبیاری، دیوارهای حفاظتی، جاده‌ها، مدارس و مراکز درمانی، تهیه برنامه‌های مدیریت بحران در سطح محلی و توسعه سامانه‌های هشدار زودهنگام است.

این سازمان همچنین در برنامه سال ۲۰۲۶ خود، افزایش فراوانی و شدت بلایای مرتبط با تغییرات اقلیمی در افغانستان را یکی از نگرانی‌های اصلی دانسته و بر شناسایی مناطق پرخطر، آموزش جوامع، برنامه‌ریزی برای تخلیه اضطراری، کمک‌های اولیه و ایجاد ظرفیت‌های محلی برای مقابله با بحران تأکید کرده است.

افغانستان طی سال‌های اخیر بارها با سیلاب‌های شدید، خشکسالی و زمین‌لرزه‌های مرگبار روبه‌رو شده است. سازمان بین‌المللی مهاجرت نیز در برنامه‌های سال ۲۰۲۵ خود، کاهش خطر بلایا و ایجاد زیرساخت‌های مقاوم را بخشی از راهبرد جلوگیری از آوارگی و حفاظت از جوامع در معرض خطر اعلام کرده بود.

پیام این سازمان در روز جهانی کاهش خطر بلایا روشن است: مقابله با بحران نباید از لحظه وقوع فاجعه آغاز شود؛ سرمایه‌گذاری روی آمادگی و زیرساخت‌های حفاظتی پیش از حادثه می‌تواند جان مردم و منابع معیشتی آنان را حفظ کند.

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