به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت بهداشت طالبان روز سه‌شنبه، ۲۱ مهر، اعلام کرد این کمک شامل ۵۳ قلم تجهیزات فیزیوتراپی و ارتوپدی، از جمله ویلچر است که در اختیار بیمارستان امیرالمؤمنین دایکندی قرار گرفته است.

به گفته این وزارت، هدف از این کمک تقویت خدمات توان‌بخشی، بهبود کیفیت خدمات درمانی برای بیماران و پاسخ بهتر به نیازهای افراد دارای معلولیت در دایکندی است.

کمیته بین‌المللی صلیب سرخ در نیمه نخست سال ۲۰۲۶ نیز اعلام کرده بود که فعالیت‌های خود در افغانستان را در حوزه‌هایی از جمله خدمات درمانی، توان‌بخشی جسمی و حمایت از گروه‌های آسیب‌پذیر ادامه داده است.

دایکندی بخشی از منطقه تاریخی هزاره‌جات است و جمعیت هزاره افغانستان نیز عمدتاً پیرو مذهب شیعه دوازده‌امامی هستند. گزارش‌های معتبر بین‌المللی، دایکندی را از مناطق عمدتاً هزاره‌نشین افغانستان معرفی کرده‌اند.

اهدای تجهیزات تازه می‌تواند به توسعه خدمات فیزیوتراپی و ارتوپدی در یکی از مناطق محروم مرکزی افغانستان کمک کند؛ به‌ویژه برای بیمارانی که برای دریافت خدمات تخصصی توان‌بخشی با محدودیت امکانات و دسترسی روبه‌رو هستند.

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