به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ وزارت اطلاعات و نشرات پاکستان روز دوشنبه در بیانیه‌ای، سخنان اخیر ذبیح‌الله مجاهد، سخنگوی طالبان، درباره مشکلات سیاسی، امنیتی و اقتصادی پاکستان را رد کرد و آن را تلاشی برای منحرف‌کردن توجه از اختلاف اصلی دو طرف، یعنی حضور گروه‌های مسلح ضدپاکستانی در افغانستان، دانست.

این وزارت در یکی از تندترین بخش‌های بیانیه خود گفت:

«تلاش‌های این رژیم برای درس دادن به دیگران درباره حکومت‌داری و حقوق شهروندان نیز با توجه به کارنامه خودش، به‌ویژه ادامه محدودیت‌ها بر آموزش دختران و نقض حقوق اساسی بشر، بی‌اعتبار به نظر می‌رسد.»

اسلام‌آباد در این بیانیه از عبارت «رژیم طالبان» برای حکومت فعلی افغانستان استفاده کرده و مستقیماً ممنوعیت آموزش دختران را به رخ مقام‌های طالبان کشیده است.

مجاهد به پاکستان: اول مشکلات خودتان را حل کنید

این واکنش پس از آن مطرح شد که ذبیح‌الله مجاهد گفته بود مقام‌های پاکستانی با نسبت‌دادن مشکلات این کشور به افغانستان قادر به حل بحران‌های داخلی خود نخواهند بود.

او وضعیت سیاسی، امنیتی، اجتماعی و اقتصادی پاکستان را «نگران‌کننده» توصیف کرده و از مقام‌های این کشور خواسته بود برای حل مسائل داخلی خود «گام‌های سازنده» بردارند و به دیدگاه‌ها و حقوق سیاست‌مداران و مردم پاکستان احترام بگذارند.

پاکستان در پاسخ، دقیقاً همین ادبیات «حقوق شهروندان» را علیه طالبان برگرداند و گفت حکومتی که دختران را از آموزش محروم کرده است، نمی‌تواند برای دیگر کشورها نسخه حکومت‌داری بپیچد.

ممنوعیت آموزش دختران افغانستان بالاتر از مقطع ابتدایی همچنان برقرار است و گزارش‌های تازه سازمان ملل نیز ادامه بازداشت زنان به‌دلیل نوع پوشش و دیگر محدودیت‌های اجتماعی را ثبت کرده‌اند.

دعوای اصلی همچنان تی‌تی‌پی است

با وجود ورود بحث حقوق زنان به جدال لفظی دو طرف، محور اصلی اختلاف کابل و اسلام‌آباد همچنان تحریک طالبان پاکستان یا تی‌تی‌پی است.

پاکستان می‌گوید اعضای این گروه از خاک افغانستان برای جذب نیرو، آموزش، برنامه‌ریزی و اجرای حملات در پاکستان استفاده می‌کنند؛ طالبان این اتهام را رد کرده و می‌گوید اجازه استفاده از خاک افغانستان علیه کشورهای دیگر را نمی‌دهد.

اسلام‌آباد در بیانیه تازه خود به شانزدهمین گزارش تیم نظارت بر تحریم‌های شورای امنیت سازمان ملل استناد کرده است. این گزارش که در دسامبر ۲۰۲۵ منتشر شد، از حضور حدود شش هزار جنگجوی تی‌تی‌پی در افغانستان سخن گفته و روابط طالبان افغانستان با این گروه را نیز مورد بررسی قرار داده است.

وزارت اطلاعات پاکستان گفته است چنین یافته‌هایی را نمی‌توان صرفاً «تبلیغات پاکستان» دانست و طالبان باید به‌جای رد اتهامات، اقدامات عملی و قابل راستی‌آزمایی علیه پناهگاه‌ها و شبکه‌های پشتیبانی گروه‌های مسلح انجام دهد.

اسلام‌آباد: گفت‌وگو می‌کنیم، اما اقدام می‌خواهیم

پاکستان در عین حال اعلام کرده است که همچنان به گفت‌وگو با طالبان متعهد است، اما پیشرفت در روابط دو طرف را به اجرای تعهدات کابل در زمینه مبارزه با تروریسم مشروط کرده است.

در بیانیه آمده است:

«پاکستان مطابق قوانین بین‌المللی، تمام اقدامات لازم را برای حفاظت از شهروندان خود، دفاع از حاکمیت و حفظ تمامیت ارضی‌اش انجام خواهد داد.»

تنش میان دو طرف طی ماه‌های اخیر از سطح بیانیه‌های سیاسی فراتر رفته و به درگیری‌های مرزی و حملات هوایی نیز کشیده شده است. پاکستان طالبان را به پناه‌دادن به گروه‌های مسلح متهم می‌کند و طالبان نیز اسلام‌آباد را به نقض حاکمیت افغانستان متهم کرده است.

اما جدال تازه یک تفاوت مهم دارد: پاکستان این‌بار برای پاسخ‌دادن به طالبان، مستقیماً سراغ همان نقطه‌ای رفته که حکومت طالبان طی پنج سال گذشته بیشترین انتقاد بین‌المللی را بابت آن تحمل کرده است؛ مدرسه‌های بسته دختران.

به این ترتیب، جنگ لفظی کابل و اسلام‌آباد حالا به یک کنایه سیاسی رسیده است: طالبان از پاکستان می‌خواهد به حقوق شهروندانش احترام بگذارد و پاکستان پاسخ می‌دهد؛ پیش از درس‌دادن درباره حقوق مردم، درباره حق تحصیل دختران افغانستان پاسخ بدهید.

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