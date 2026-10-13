به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ از کاراکاس، آسمان ونزوئلا در پایان هفته گذشته صحنه‌ای از همبستگی با ملت فلسطین بود؛ جایی که کودکان و بزرگسالان با به پرواز درآوردن بادبادک‌هایی به رنگ پرچم فلسطین، حمایت خود را از مردم غزه و ضرورت پایان دادن به رنج کودکان فلسطینی اعلام کردند.

این برنامه روز شنبه ۱۸ مهر در میدان اصلی منطقه بلاس آرتس کاراکاس، برگزار شد. شرکت‌کنندگان در این گردهمایی با ساخت بادبادک‌های دست‌ساز به رنگ‌های سبز، سیاه، سفید و قرمز، نمادی از پرچم فلسطین را در آسمان پایتخت ونزوئلا به نمایش گذاشتند و خواستار برقراری فوری آتش‌بس و توقف رنج غیرنظامیان در نوار غزه شدند.

در ادامه این برنامه و در آخرین مرحله از کارزار جهانی همبستگی با فلسطین، روز یکشنبه ۱۹ مهر، این حرکت به ایالت ساحلی لا گوایرا رسید. شرکت‌کنندگان در این منطقه نیز بادبادک‌های خود را بر فراز دریای کارائیب به پرواز درآوردند و با به نمایش گذاشتن پرچم‌های ونزوئلا و فلسطین در کنار یکدیگر، بر همبستگی میان دو ملت تأکید کردند.

برگزارکنندگان و شرکت‌کنندگان این برنامه، پرواز بادبادک‌ها را نمادی از آزادی و آرزوهای کودکان فلسطینی دانستند؛ کودکانی که در پی حملات و ویرانی‌های غزه، با رنج، ناامنی و محرومیت‌های گسترده مواجه شده‌اند. این حرکت همچنین اعتراضی نمادین به ادامه حملات و تأکیدی بر ضرورت حمایت از کودکان و غیرنظامیان فلسطینی بود.

این برنامه با تأکید بر همبستگی مردمی ونزوئلا با فلسطین به پایان رسید؛ حرکتی نمادین که در آن، بادبادک‌های رنگین در آسمان کاراکاس و بر فراز دریای کارائیب، حامل پیام حمایت از کودکان فلسطینی و مطالبه صلح و آزادی برای مردم این سرزمین بودند.

گزارش: ماریلیون زامبرانو، خبرنگار ابنا مستقر در ونزوئلا

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