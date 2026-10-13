اعزام ۲۱ زائر روشندل گیلانی به مشهد مقدس در قالب طرح «مهر درخشان رضوی»

جواد شفیعی ثابت، مدیر کانون خدمت رضوی استان گیلان، در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ استان گیلان، با اشاره به اعزام کاروان زیارتی «مهر درخشان رضوی» اظهار کرد: این کاروان ویژه روشندلان نابینای استان گیلان، امروز سه‌شنبه ۲۱ مهرماه ۱۴۰۵ با هدف تسهیل زیارت بارگاه منور حضرت علی‌بن‌موسی‌الرضا(ع) برای افراد کم‌برخوردار و زیارت‌اولی، سفر معنوی خود را به مشهد مقدس آغاز کرد.

وی با بیان اینکه این کاروان متشکل از ۲۱ زائر نابینا و ۲۱ نفر از اعضای خانواده آنان است، افزود: اعضای خانواده به‌عنوان همراه و پرستار در این سفر حضور دارند و یک روحانی به‌عنوان مدیر کاروان و یک مددکار نیز زائران را همراهی می‌کنند تا شرایط مناسبی برای بهره‌مندی آنان از برنامه‌های زیارتی، فرهنگی و معنوی فراهم شود.

اعزام زائران روشندل با مشارکت سه مجموعه خدمت‌رسان

مدیر کانون خدمت رضوی استان گیلان با اشاره به همکاری دستگاه‌های مختلف در اجرای این طرح تصریح کرد: اعزام کاروان «مهر درخشان رضوی» با برنامه‌ریزی و مشارکت مشترک بنیاد کرامت رضوی، اداره‌کل بهزیستی استان گیلان و کانون‌های خدمت رضوی استان انجام شده و تلاش شده است نیازهای ویژه زائران نابینا و شرایط حمایتی آنان در طول سفر مورد توجه قرار گیرد.

شفیعی ثابت با تشریح شرایط بهره‌مندی از این طرح گفت: بر اساس ضوابط تعیین‌شده، زائران باید از اقشار کم‌برخوردار و دهک‌های درآمدی یک تا چهار باشند و در حداقل ۱۰ سال گذشته توفیق تشرف به حرم مطهر امام رضا(ع) را نداشته باشند.

وی ادامه داد: این طرح با هدف فراهم‌سازی فرصت زیارت برای افرادی اجرا می‌شود که به دلیل مشکلات اقتصادی یا محدودیت‌های جسمی و اجتماعی، امکان سفر به مشهد مقدس و زیارت بارگاه ملکوتی امام هشتم(ع) را نداشته‌اند.

برگزاری همایش ویژه روشندلان گیلانی در حرم مطهر رضوی

مدیر کانون خدمت رضوی استان گیلان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این کاروان بیان کرد: زائران روزهای ۲۲، ۲۳ و ۲۴ مهرماه را در مشهد مقدس سپری خواهند کرد و بر اساس برنامه‌ریزی انجام‌شده، روز شنبه ۲۵ مهرماه به استان گیلان بازمی‌گردند.

وی از برگزاری ویژه‌برنامه زیارتی و همایش اختصاصی روشندلان نابینای گیلانی در حرم مطهر رضوی خبر داد و گفت: این مراسم روز پنجشنبه ۲۳ مهرماه با حضور اعضای کاروان برگزار خواهد شد تا زائران در فضایی معنوی، از برنامه‌های فرهنگی و زیارتی پیش‌بینی‌شده بهره‌مند شوند.

شفیعی ثابت در پایان خاطرنشان کرد: طرح «مهر درخشان رضوی» در راستای گسترش فرهنگ زیارت و خدمت‌رسانی به اقشار کم‌برخوردار اجرا می‌شود و تلاش مجموعه‌های مشارکت‌کننده بر این است که محدودیت‌های اقتصادی و جسمی، مانعی برای بهره‌مندی مشتاقان زیارت از حضور در بارگاه نورانی حضرت رضا(ع) نباشد.

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