جلد پنجم کتاب «منشور جاوید» به زبان بنگالی ترجمه و منتشر شد

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به همت اداره کل خدمات فرهنگی و انتشارات مجمع جهانی اهل بیت(ع)، جلد پنجم کتاب «منشور جاوید» اثر آیت الله العظمی جعفر سبحانی با موضوع عصمت پیامبران و امامان در قرآن به زبان بنگالی، ترجمه و منتشر شد.

این کتاب، نگاهی قرآنی به مساله عصمت پیامبران و امامان است. جوهره اصلی مباحث مطرح شده در این کتاب را موضوعاتی از قبیل دلایل عصمت پیامبران و بررسی دلایل مخالفان، دلایل عصمت پیامبر اسلام صلی الله علیه و آله، مقامات پیامبران و ولایت تکوینی آنان و در نهایت، امام در قرآن و دلایل عصمت او تشکیل داده است.

مولف در همین راستا به تحقیق و کاوش در قرآن پیرامون موضوعاتی همچون عصمت از دیدگاه عقل و قرآن، ابعاد مختلف مساله ولایت تشریعی و تکوینی، مقام امام در مکتب شیعه، تحلیلی از دیدگاه ها و نظریات مخالف، بررسی مفاهیم و معارف آیات ابتلاء و تطهیر در دو عرصه عصمت از گناه و عصمت از نافرمانی و همچنین دیدگاه قرآن درباره عصمت پیامبرانی چون آدم، نوح، یوسف، موسی، سلیمان، ایوب و یونس علیهم السلام، اهتمام ورزیده است.

این کتاب با ترجمه محمد سمیع الحق در یک جلد با قطع وزیری و در ۳۴۷ صفحه منتشر شده است.

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