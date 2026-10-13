به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ به‌همت دفتر نمایندگی مجمع جهانی اهل‌بیت (ع) در لبنان و با همکاری دانشگاه قم، انجمن روان‌شناسی حوزه علمیه قم و نهاد ملی امدادرسانی «صامدون» در لبنان، دوره آموزشی و تخصصی «تبیین متدولوژیک روان‌شناسی اسلامی در مقایسه با مکاتب روان‌شناسی غربی» به صورت مجازی برگزار شد.

در این رویداد علمی و بین‌المللی، بیش از ۱۷۵ نفر از فارغ‌التحصیلان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری رشته روان‌شناسی از دانشگاه‌های مختلف لبنان شرکت کردند.

این سلسله نشست با حضور حجت‌الاسلام‌والمسلمین دکتر مهدی هادی، رئیس انجمن روان‌شناسی اسلامی، و با هدف ارتقای دانش تخصصی، تعمیق مبانی نظری و تجهیز متخصصان به ابزارهای کیفی و بومی در مواجهه با آسیب‌های روانی ناشی از بحران‌ها طراحی و اجرا شد.

از نکات حائز اهمیت درباره شرکت‌کنندگان این دوره، نقش‌آفرینی میدانی و کلیدی آنان در صحنه امدادرسانی به آوارگان و آسیب‌دیدگان جنگ اخیر لبنان است. این روان‌شناسان و مشاوران با حضور در خطوط مقدم امدادرسانی روانی-اجتماعی، خدمات تخصصی مشاوره‌ای و حمایت‌های روحی را به خانواده‌ها و آسیب‌دیدگان ارائه می‌دهند.

برگزاری این نشست‌های تخصصی، گامی مهم در جهت تبیین نسبت میان رویکرد دینی و مدل‌های مدرن روان‌شناسی و تقویت توانمندی‌های علمی و تخصصی نیروهای داوطلب در مناطق بحران‌زده به شمار می‌رود.

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