روز پرستار، فرصت الگوپذیری از حضرت زینب(س) است

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ آیت‌الله سیدمحمد سعیدی، تولیت حرم مطهر بانوی کرامت، به مناسبت روز پرستار اظهار داشت: اگرچه این روز به نام روز پرستار نام‌گذاری شده است، اما ضرورت دارد از تمام کادر پزشکی و خدمت‌رسانان عرصه سلامت تقدیر شود.

امام جمعه قم افزود: اگر روزی را به نام کسی نام‌گذاری می‌کنند، باید چند اصل مورد توجه قرار گیرد. اصل اول این است که اصل مناسبت مغفول واقع نشود و سمت‌وسوی نام‌گذاری این روز نسبت به حقیقت آن کم‌رنگ نشود؛ چراکه حقیقت روز پرستار، شخصیت‌شناسی و الگوپذیری از حضرت زینب سلام‌الله‌علیها است.

تولیت حرم بانوی کرامت که در دیدار با رئیس سازمان نظام پزشکی استان قم سخن می‌گفت، خاطر نشان کرد: ضرورت دارد از زندگی و شخصیت این بانوی بزرگوار، الگویی برای مخاطب ارائه شود؛ چراکه حضرت زینب سلام‌الله‌علیها در تاریخ اسلام زندگی پر فراز و نشیبی داشته‌اند و شاهد ماجراهای تاریخی فراوانی از جمله شهادت مادر و پدر، وقایع تاریخی کوفه و مدینه، شهادت امام حسن علیه‌السلام و از همه مهم‌تر، داستان کربلا بوده‌اند و آن را روایت کرده‌اند.

وی یادآور شد: جسارتی که دشمنان در واقعه کربلا به اهل بیت علیهم‌السلام نمودند، موردی عجیب است؛ چراکه امت پیامبر صلی‌الله‌علیه‌وآله این جسارت‌ها را به خاندان اهل بیت علیهم‌السلام روا داشتند.

معرفی حضرت زینب(س) در تمامی ابعاد ضرورت دارد

آیت‌الله سعیدی در ادامه گفت: در روز پرستار باید حضرت زینب سلام‌الله‌علیها را در تمامی ابعاد معرفی نمود و از ایشان به‌عنوان بانوی ایرادکننده خطبه فدکیه، زن صبور و مقاوم، ولایت‌مدار، معلم تفسیر بانوان کوفه، اسارت در کوفه و… یاد کرد و از تمامی این ابعاد الگوگیری شود.

پرستاری، یک رسالت زینبی است

تولیت حرم بانوی کرامت خاطرنشان کرد: پرستار ما باید بداند کار زینبی سلام‌الله‌علیها سختی و فراز و نشیب دارد و در حقیقت پرستاری یک رسالت است و نمی‌توان از آن به‌عنوان شغل عادی و مادی نگاه کرد؛ چراکه پرستاری یعنی مراقبت کردن از انسانی که در معرض آسیب است و باید مراقبت تا اندازه‌ای باشد که بیمار لباس عافیت بر تن کند و مجدداً برای خدمت به جامعه بازگردد.

امام جمعه قم تأکید کرد: باید برای روز پرستار کاری کنیم که خروجی آن عبرت باشد و درس‌آموزی داشته باشیم و پرستاران و پزشکان با بیماران با سعه صدر رفتار نمایند.

وی در پایان با اشاره به جنایت‌های دشمنان در ایام جنگ تحمیلی اخیر و شهادت فرماندهان و مردم و کودکان بی‌گناه و خدمت‌رسانی پرستاران گفت: دشمنان با مکر خود تلاش نمودند که این نظام را از بین ببرند، اما تلاش دشمن نتیجه عکس داد و با ترور رهبر شهید، رهبر جدید جوان آمد و فرماندهان به شهادت رسیدند و فرماندهان جدیدی آمدند و خداوند مکر آنان را به خودشان بازگرداند.

آیت الله سعیدی تصریح کرد: ذلتی که ترامپ امروز در قامت رئیس‌جمهور آمریکا می‌کشد، بی‌سابقه بوده و هیچ رئیس‌جمهوری در آمریکا به این ذلت دچار نشده بود و مشاهده می‌کنیم ناوهای آنان از ترس موشک‌های ایران از منطقه فرار کرده‌اند.

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