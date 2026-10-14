به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حکم اعدام علی‌سینا مصطفوی، تروریست مسلح و عامل دشمن آمریکایی صهیونی در جریان جنگ رمضان، که منجر به مجروحیت تعدادی از شهروندان و یک دختر خردسال شده بود، اجرا و این تروریست به دار مجازات آویخته شد.

علی‌سینا مصطفوی فرزند غلامحسین، از عناصر مسلح دشمن آمریکایی صهیونیستی وابسته به جریان منفور سلطنت‌طلبی در جریان جنگ رمضان بود که همزمان با تجاوز دشمن به کشور، اقدام به عملیات مسلحانه در کرمان کرده بود.

براساس مستندات موجود در پرونده، نامبرده در چند مرحله اقدام به اجرای عملیات تروریستی مسلحانه در کرمان کرده بود.

مرتبه اول در چهارم فروردین ۱۴۰۵ اقدام به تیراندازی در میدان آزادی کرد که در این حادثه یک شهروند و یک دختربچه مجروح شدند.

محکوم‌علیه در اقدام بعدی خود نیز در تاریخ اول اردیبهشت‌ اقدام به تیراندازی به سمت سربازان وظیفه و خودروهای عبوری کرده بود که منجر به زخمی‌شدن تعدادی از شهروندان شد.

نامبرده در جریان کودتای دی‌ نیز فعال بوده و اقدام به ارسال فیلم و تصاویر برای شبکه‌های معاند کرده بود.

وی در جریان جنگ رمضان نیز از محل‌های اصابت پرتابه‌های دشمن تصویربرداری کرده و برای شبکه‌های ضدایرانی ارسال کرده بود.

در مستندات کشف‌شده از تلفن همراه محکوم‌علیه، وی در پیام‌هایی که برای شبکه‌های فارسی‌زبان ارسال کرده بود، اعلام آمادگی برای انجام عملیات تروریستی در فرودگاه کرمان کرده بود.

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