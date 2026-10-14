سرهنگ سید غلامرضا امیری، سخنگوی رزمایش جان‌فدا در استان گیلان امروز چهارشنبه، 22 مهر 1405 در گفت‌وگو با خبرنگار خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ با اشاره به برنامه‌ریزی برای برگزاری این رزمایش در ۱۹ شهر استان اظهار کرد: رزمایش جان‌فدایان گیلان با شعار محوری «گیلان، فدای ایران» و با هدف پاسداشت ارزش‌ها، تقویت روحیه آمادگی و مسئولیت‌پذیری اجتماعی در برابر تهدیدات دشمن و نمایش انسجام و همبستگی مردم برگزار می‌شود.

وی با تشریح زمان‌بندی برگزاری اجتماعات در شهرهای مختلف استان افزود: روز پنجشنبه، شهرهای تالش، شفت، املش، سیاهکل، رضوانشهر، ماسال، لشت‌نشا و رودبار در نوبت صبح میزبان اجتماعات جان‌فدایان خواهند بود. همچنین در شهرهای رشت، لاهیجان، بندرانزلی، آستارا، آستانه اشرفیه، لنگرود، رودسر، صومعه‌سرا، فومن، کوچصفهان و خمام، این برنامه در نوبت عصر برگزار می‌شود.

سرهنگ امیری با اشاره به جزئیات برگزاری رزمایش در شهر رشت تصریح کرد: اجتماع جان‌فدایان در رشت از ساعت ۱۳ روز پنجشنبه، از میدان شهدای ذهاب (شهرداری) تا میدان بسیج (صیقلان) برگزار می‌شود و در این برنامه، ۲۰۰ گردان سازمان‌دهی‌شده جان‌فدایان حضور خواهند داشت. این اجتماع تا حوالی اذان مغرب و عشا ادامه خواهد یافت.

وی حضور گسترده اقشار مختلف مردم را از ویژگی‌های شاخص این رزمایش دانست و گفت: کشاورزان، فرهنگیان، دانش‌آموزان، روستاییان، ورزشکاران، کارگران، اصحاب رسانه و دیگر گروه‌های مردمی، در کنار کودکان، نوجوانان، جوانان، میانسالان و سالمندان در این رویداد حضور خواهند یافت تا جلوه‌ای فراگیر از مشارکت اجتماعی و پیوند مردم با ارزش‌های ملی و انقلابی به نمایش گذاشته شود.

سخنگوی رزمایش جان‌فدا در گیلان با تأکید بر اهمیت هویت فرهنگی و بومی استان خاطرنشان کرد: استفاده از پوشش‌های بومی و محلی در مناطق مختلف شهرستان‌ها، یکی از جلوه‌های قابل توجه این رزمایش خواهد بود. حضور اقوام، نسل‌ها و گروه‌های اجتماعی گوناگون در کنار یکدیگر، ضمن بازتاب تنوع فرهنگی گیلان، جلوه‌ای از وحدت ملی و همبستگی اجتماعی را به نمایش می‌گذارد.

وی با بیان اینکه رزمایش جان‌فدا فرصتی برای نمایش آمادگی، انسجام و روحیه مسئولیت‌پذیری مردم است، افزود: پیام این حضور، پایبندی به ارزش‌ها، دفاع از عزت و استقلال کشور و آمادگی برای صیانت از ایران در برابر تهدیدهای دشمن است.

نقش‌آفرینی مردم در تقویت اقتدار و امنیت ملی

امیری با تأکید بر نقش مردم در تقویت اقتدار و امنیت ملی اظهار کرد: حضور داوطلبانه و آگاهانه مردم در این برنامه، بیانگر وفاداری آنان به آرمان‌های انقلاب اسلامی و پیوند عمیقشان با سرنوشت کشور است؛ پیوندی که در بزنگاه‌های تاریخی، سرمایه‌ای ارزشمند برای حفظ وحدت و انسجام ملی به شمار می‌رود.

وی حضور مردم را پاسخی به تهدیدات دشمن دانست و افزود: دشمن با به‌کارگیری ابزارهای نظامی، اقتصادی، رسانه‌ای و جنگ شناختی، در پی تضعیف انسجام ملی و اعتماد عمومی است، اما مردم گیلان همچون گذشته با بصیرت و ولایت‌مداری، در برابر توطئه‌های دشمن ایستادگی کرده‌اند.

سخنگوی رزمایش جان‌فدا در گیلان با اشاره به پیوند میان نیروهای مسلح و مردم تصریح کرد: رزمایش جان‌فدا تجلی پیوند ناگسستنی نیروهای مسلح با حضور آگاهانه و همیشگی مردم است. نیروهای مسلح با آمادگی کامل، مردم با حضور مسئولانه و دستگاه‌های مختلف با همراهی و هم‌افزایی، در کنار یکدیگر سپری مستحکم در برابر تهدیدات دشمن تشکیل می‌دهند.

وی ادامه داد: دشمن به‌خوبی می‌داند که ایران اسلامی تنها به نیروهای مسلح خود متکی نیست، بلکه ملتی آگاه و ولایت‌مدار پشتوانه کشور است؛ ملتی که اجازه نخواهد داد امنیت، استقلال و تمامیت ارضی ایران خدشه‌دار شود.

امیری درباره تفاوت زمان برگزاری اجتماعات در مناطق مختلف استان نیز گفت: برنامه‌ریزی برگزاری رزمایش در شهرستان‌ها متناسب با شرایط و برنامه‌های اجرایی هر منطقه انجام شده است؛ ازاین‌رو، اجتماعات در برخی نواحی در نوبت صبح و در برخی دیگر در نوبت عصر برگزار می‌شود و جزئیات اجرایی هر شهرستان از سوی مسئولان مربوطه اطلاع‌رسانی خواهد شد.

وی با اشاره به شعار محوری «گیلان، فدای ایران» خاطرنشان کرد: حضور اقشار مختلف مردم از شهرها و روستاهای استان، در کنار نمایش جلوه‌های فرهنگ بومی و محلی، بیانگر این پیام روشن است که مردم گیلان ضمن حفظ هویت فرهنگی خود، در دفاع از ایران، پاسداشت ارزش‌ها و صیانت از استقلال و امنیت کشور، خود را سهیم و مسئول می‌دانند.

سخنگوی رزمایش جان‌فدا در گیلان همچنین با اشاره به همراهی دستگاه‌های مختلف در برگزاری این رویداد اظهار کرد: آنچه در روزهای اخیر از سخنان مسئولان و اقدامات دستگاه‌های مختلف مشاهده می‌شود، بیانگر همراهی، مشارکت و هم‌افزایی مجموعه‌های اجرایی برای برگزاری هرچه باشکوه‌تر رزمایش جان‌فدا و تقویت انسجام ملی و آمادگی همه‌جانبه کشور در برابر تهدیدات دشمن است.

وی در پایان ابراز امیدواری کرد که همراهی و هم‌افزایی دستگاه‌ها در کنار حضور گسترده مردم، زمینه برگزاری باشکوه این رزمایش را فراهم کند و برگ دیگری از افتخارات مردم استان گیلان را رقم بزند.

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