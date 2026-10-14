لفاظی جدید ترامپ: صبرمان در برابر ایران تمام شده و درس سختی به آنها خواهیم داد!

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ دونالد ترامپ که این روزها درگیر انتخابات پیش‌روی ایالات متحده و نگران وضعیت جمهوری‌خواهان است، با انتقاد از سیاست‌های دولت باراک اوباما در قبال تهران، اعلام کرد: صبر واشنگتن در برابر ایران به پایان رسیده است.

ترامپ تأکید کرد: جنگ با ایران بسیار زود به پایان خواهد رسید و این کشور هرگز صاحب سلاح هسته‌ای نخواهد شد و با پایان یافتن این جنگ، قیمت انرژی به‌شدت کاهش خواهد یافت.

ترامپ در ادامه افزود: دولت باراک اوباما، رئیس‌جمهور اسبق امریکا، میلیاردها دلار در اختیار ایران قرار داد، در حالی که باید مانع تلاش این کشور برای دستیابی به سلاح هسته‌ای می‌شد.

رئیس جمهور امریکا در ادامه افزود: ایرانی‌ها در حالت نوعی چشم‌انتظاری و بلاتکلیفی به سر می‌برند و ما درس سختی به آن‌ها خواهیم داد، چرا که دیگر صبرمان در برابر آنها به پایان رسیده است.

عملکرد چندساله ترامپ و همچنین باتلاق خلیج فارس و تنگه هرمز و شکست ایالات متحده در جنگ علیه ایران میزان محبوبیت ترامپ را به پایین‌ترین حد ممکن رسانده و از طرفی جمهوری‌خواهان آمریکا را نیز نگران انتخابات میان‌دوره‌ای پیش‌رو کرده است؛ همچنانکه نظرسنجی‌ها و وضعیت کمپین‌های تبلیغاتی گویای این موضوع است.

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