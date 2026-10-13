به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین مجتبی اشجری، رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان ضمن تسلیت رحلت عالم ربانی آیت‌الله زین العابدین قربانی، اظهار کرد: مراسم تشییع پیکر این عالم فقید، ساعت ۹ صبح چهارشنبه از بیت وی در شهر لاهیجان آغاز می‌شود و تا مسجد جامع این شهر ادامه خواهد داشت.

وی افزود: پس از برگزاری مراسم تشییع در لاهیجان، پیکر آیت‌الله قربانی به شهرستان آستانه اشرفیه منتقل می‌شود تا آیین تشییع و خاکسپاری وی از ساعت ۱۱ صبح، از میدان فردوسی به سمت حرم مطهر حضرت سید جلال‌الدین اشرف برگزار شود.

رئیس شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی گیلان ادامه داد: نماز میت بر پیکر این عالم دینی در حرم مطهر سید جلال‌الدین اشرف اقامه خواهد شد و پیکر وی پس از برگزاری مراسم، در محوطه این حرم مطهر و در جوار آرامگاه آیت‌الله امینیان به خاک سپرده می‌شود.

همچنین استاندار گیلان اعلام کرد که جهت تسهیل حضور مردم در آیین تشییع مرحوم آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، فردا ادارات دولتی لاهیجان و آستانه‌اشرفیه تعطیل است.

مراسم تشییع و خاکسپاری آیت‌الله قربانی در لاهیجان و آستانه اشرفیه برگزار می‌شود و پیکر وی در جوار آرامگاه آیت‌الله امینیان، از دیگر علمای برجسته گیلان، آرام خواهد گرفت.

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