به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین علی خلیل‌پور در محفل کرسی تلاوت فاطمی در حرم مطهر بانوی کرامت، با تفسیر آیاتی از سوره مبارکه یاسین، به تبیین قدرت بی‌پایان خداوند در زنده کردن مردگان پرداخت و گفت: انسان با اندیشیدن در آفرینش خود و عظمت جهان هستی، می‌تواند نشانه‌های قدرت الهی را بشناسد و برای زندگی اخروی آماده شود.

زنده شدن مردگان؛ جلوه‌ای از قدرت بی‌پایان خداوند

خلیل‌پور با اشاره به شأن نزول آیات پایانی سوره مبارکه یاسین اظهار داشت: در ماجرایی تاریخی، یکی از مشرکان استخوان پوسیده‌ای را نزد پیامبر اکرم(ص) آورد و با پودر کردن آن، درباره امکان زنده شدن مردگان پرسش کرد؛ در حالی که خداوند متعال در آیات قرآن، پاسخ این شبهه را با یادآوری قدرت خویش در آفرینش انسان بیان می‌کند.

او با اشاره به آیه «أَوَلَمْ یَرَ الْإِنْسَانُ أَنَّا خَلَقْنَاهُ مِنْ نُطْفَةٍ فَإِذَا هُوَ خَصِیمٌ مُبِینٌ» خاطرنشان کرد: انسان باید به آغاز آفرینش خود توجه کند و ببیند چگونه از ذره‌ای ناچیز به موجودی برخوردار از توانایی‌ها و استعدادهای گوناگون تبدیل شده است. کسی که قدرت خداوند را در آفرینش نخستین خود می‌بیند، نباید در توانایی او برای زنده کردن دوباره انسان تردید کند.

سخنران حرم مطهر با انتقاد از پافشاری بر باورهای نادرست افزود: گاهی انسان به اشتباه خود عادت می‌کند و حتی پس از آشکار شدن حقیقت نیز حاضر نیست در دیدگاهش تجدیدنظر کند؛ ازاین‌رو، تفکر و پذیرش حقیقت از ضرورت‌های زندگی انسان است.

اندیشیدن در نعمت‌های الهی؛ راهی برای شناخت پروردگار

خلیل‌پور با تأکید بر اهمیت عقل و اندیشه در زندگی انسان تصریح کرد: ارزش انسان تنها به ظاهر و جسم او نیست، بلکه فکر و اندیشه از مهم‌ترین نعمت‌هایی است که خداوند در اختیار او قرار داده است. انسان باید این نعمت را به کار گیرد و درباره آفرینش خود و جهان پیرامونش تأمل کند.

وی با اشاره به نعمت‌هایی مانند بینایی، شنوایی، حرکت، سیستم عصبی و گردش خون بیان داشت: بدن انسان از مجموعه‌ای شگفت‌انگیز از ساختارها و کارکردهای هماهنگ تشکیل شده است؛ اما بسیاری از ما کمتر درباره این نعمت‌ها فکر می‌کنیم و آن‌گونه که شایسته است، قدردان آن‌ها نیستیم.

کارشناس تفسیر قرآن کریم ادامه داد: توجه به همین نعمت‌های روزمره می‌تواند انسان را به شناخت بهتر پروردگار برساند و یادآوری کند که توانایی‌های او، مستقل از قدرت خداوند نیست.

طبیعت و آسمان؛ دو نشانه از عظمت آفرینش

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت در ادامه، با اشاره به نمونه‌هایی از قدرت الهی در طبیعت گفت: قرآن کریم با یادآوری پدیده‌های گوناگون آفرینش، انسان را به مشاهده و تفکر دعوت می‌کند. از جمله، در آیات پایانی سوره یاسین به آفرینش و ایجاد آتش از درخت سبز اشاره شده است؛ پدیده‌ای که در نگاه نخست ممکن است برای انسان شگفت‌انگیز باشد.

خلیل‌پور همچنین با اشاره به آیه ۲۷ سوره نازعات، انسان را به تأمل در عظمت آسمان‌ها و زمین فراخواند و اظهار داشت: اگر انسان به گستردگی جهان هستی و پیچیدگی‌های آفرینش توجه کند، درمی‌یابد که قدرت خداوند محدود به معیارها و توانایی‌های انسان نیست. خدایی که آسمان‌ها و زمین را آفریده است، برای زنده کردن دوباره انسان نیز قدرت کامل دارد.

همه هستی در قلمرو فرمانروایی خداوند است

خلیل‌پور با اشاره به آیه «فَسُبْحَانَ الَّذِی بِیَدِهِ مَلَکُوتُ کُلِّ شَیْءٍ وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ» در سوره مبارکه یاسین، بیان کرد: همه هستی در قلمرو فرمانروایی خداوند قرار دارد و هیچ‌چیز از قدرت و اراده او خارج نیست. تحقق اراده الهی نیز در بیان قرآن با تعبیر «کُنْ فَیَکُونُ» توصیف شده است.

وی با انتقاد از دلبستگی افراطی انسان به دارایی‌های مادی خاطرنشان کرد: گاهی انسان چنان به خانه، خودرو، پول، لباس و وسایل شخصی خود می‌بالد که فراموش می‌کند مالکیت و امکانات دنیوی همیشگی نیستند. توجه به فرمانروایی مطلق خداوند، انسان را از غرور و غفلت دور می‌کند و به او یادآور می‌شود که باید از فرصت زندگی به‌درستی استفاده کند.

زندگی دنیا؛ فرصتی برای ساختن آخرت

سخنران حرم مطهر با اشاره به عبارت «وَإِلَیْهِ تُرْجَعُونَ؛ بازگشت انسان به سوی خداوند است» در پایان سوره یاسین گفت: انسان باید بداند که زندگی دنیا پایان مسیر نیست و روزی برای حسابرسی و بازگشت به سوی پروردگار حاضر خواهد شد.

خلیل‌پور با تأکید بر ضرورت توجه به سرنوشت اخروی افزود: هدف آن نیست که انسان از امکانات و نعمت‌های دنیا چشم‌پوشی کند، بلکه باید از فرصت‌ها و توانایی‌های خود برای ساختن آینده اخروی بهره ببرد؛ به بیان دیگر، انسان می‌تواند از نعمت‌های دنیا استفاده کند و در همان حال، برای سعادت آخرت خود نیز تلاش داشته باشد.

وی در پایان، تفکر در آیات قرآن، شناخت نعمت‌های الهی، پرهیز از غرور و آمادگی برای بازگشت به سوی خداوند را از درس‌های مهم آیات پایانی سوره مبارکه یاسین دانست و بر ضرورت به‌کارگیری این آموزه‌ها در زندگی روزمره تأکید کرد.

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