به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ نواف سلام، نخست‌وزیر لبنان، اعلام کرد ارزش پروژه‌های بازسازی در مناطق جنوبی این کشور که قرار است تا پایان سال به پیمانکاران واگذار شود، به حدود ۷۰ میلیون دلار می‌رسد.

وی با اشاره به ادامه برنامه‌های بازگشت، احیا و بازسازی مناطق آسیب‌دیده از حملات اسرائیل، تأکید کرد که ساکنان جنوب لبنان طی ماه‌های آینده نتایج این اقدامات را در محل زندگی خود مشاهده خواهند کرد.

نواف سلام این اظهارات را در دیدار با هیئتی از نمایندگان فراکسیون‌های «توسعه و آزادی» و «وفاداری به مقاومت» در مقر دولت لبنان در بیروت مطرح کرد. در این نشست، محمدعلی قبانی، رئیس شورای توسعه و بازسازی لبنان، و زاهی شاهین، مدیر اتاق عملیات مرکزی، نیز حضور داشتند.

در این دیدار، روند بازگشت ساکنان، احیای مناطق آسیب‌دیده و اجرای طرح‌های بازسازی، به‌ویژه پروژه‌های ذیل طرح کمک اضطراری لبنان (LEAP)، مورد بررسی قرار گرفت.

سلام توضیح داد که مناقصه پروژه‌های مناطق جنوبی وارد مرحله واگذاری به پیمانکاران شده است. این اقدامات در چارچوب وام اختصاص‌یافته به این طرح انجام می‌شود و قرار است تا پایان سال، پروژه‌هایی به ارزش حدود ۷۰ میلیون دلار به مرحله واگذاری برسند.

همچنین در این نشست، پروژه‌های مقاوم‌سازی و بازسازی ساختمان‌های آسیب‌دیده در ضاحیه جنوبی بیروت بررسی شد؛ طرح‌هایی که اجرای آن‌ها بر عهده شورای عالی امداد لبنان است و قرار است با توجه به امکانات و اعتبارات موجود، طی روزهای آینده آغاز شود.

حاضران در ادامه درباره بازسازی زیرساخت‌ها و تأسیسات اساسی مناطق آسیب‌دیده، از جمله جاده‌ها، شبکه‌های آب‌رسانی و خدمات عمومی، گفت‌وگو کردند.

نخست‌وزیر لبنان بر ادامه تلاش‌ها برای تأمین منابع مالی موردنیاز و تسریع روند اجرایی پروژه‌ها با هماهنگی دستگاه‌های دولتی، نهادهای مسئول و شهرداری‌ها تأکید کرد و گفت مناطق دارای بیشترین میزان خسارت باید در اولویت بازسازی قرار گیرند.

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