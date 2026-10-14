به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین هادی الیاسی در محفل معارفی حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به روایتی از امام صادق(ع)، سه ویژگی انسان عاقل را پرهیز از کارهای بیهوده، شناخت زمانه و مراقبت از زبان دانست و حضرت زینب کبری(س) را الگویی برجسته در بصیرت و تشخیص وظیفه معرفی کرد.

مراقبت از زبان؛ نشانه عقل

الیاسی با تأکید بر اهمیت کنترل زبان گفت: گاهی انسان با چند جمله، تصویری متفاوت از شخصیت خود نشان می‌دهد. در آموزه‌های دینی نیز درباره پیامدهای گناهان زبانی، از جمله غیبت، هشدار داده شده است.

وی با اشاره به گسترش فضای مجازی افزود: در شرایط امروز، قضاوت‌ها و تحلیل‌های شتاب‌زده آسان‌تر شده است؛ بنابراین، انسان باید پیش از سخن گفتن، درباره درستی و پیامدهای کلام خود بیندیشد.

زمان‌شناسی؛ شناخت وظیفه در موقعیت مناسب

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت با بیان اینکه زمان‌شناسی تنها به مسائل اقتصادی محدود نمی‌شود، اظهار داشت: انسان زمان‌شناس می‌داند چه موقع سخن بگوید، چه زمانی سکوت کند و در چه شرایطی برای انجام وظیفه خود اقدام کند.

الیاسی با اشاره به ماجرای سلیمان بن صرد خزاعی و حوادث مرتبط با قیام امام حسین(ع) خاطرنشان کرد: ایمان و شجاعت به‌تنهایی کافی نیست؛ انسان باید شرایط را نیز درست تشخیص دهد تا در لحظه حساس، وظیفه خود را به‌موقع انجام دهد.

حضرت زینب(س)؛ الگوی بصیرت و مسئولیت‌پذیری

الیاسی با اشاره به جایگاه حضرت زینب کبری(س) گفت: این بانوی بزرگ اسلام در شرایط مختلف زندگی، متناسب با نیاز زمان مسئولیت خود را انجام دادند و پس از واقعه کربلا، با خطبه‌ها و روشنگری‌هایشان در انتقال پیام نهضت امام حسین(ع) نقشی اساسی ایفا کردند.

وی همچنین با اشاره به سیره حضرت فاطمه زهرا(س) تصریح کرد: بانوان نیز همچون مردان می‌توانند در موقعیت‌های حساس، با شناخت شرایط و احساس مسئولیت، نقش مؤثری در دفاع از حق و ارزش‌های دینی داشته باشند.

سخنران حرم مطهر در پایان با یادکردن از شهدای مدافع حرم، به‌ویژه شهید قاسم سلیمانی، بر ضرورت بصیرت، مراقبت از زبان و شناخت مسئولیت در موقعیت‌های حساس تأکید کرد.

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