به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ مهدی المشاط رئیس جمهور یمن در سخنرانی به مناسبت سالگرد انقلاب ۱۴ اکتبر یمن، با یادآوری مبارزه مردم این کشور علیه استعمار بریتانیا، شرایط کنونی یمن را با دوران مبارزه برای استقلال مقایسه کرد و از مردم خواست در برابر آنچه مداخله و اشغالگری عربستان توصیف کرد، ایستادگی کنند.

وی گفت: حملات و محاصره عربستان علیه یمن ۱۲ سال ادامه داشته و هدف کنونی، پایان دادن به این وضعیت، بازپس‌گیری ثروت‌های ملی و بیرون راندن نیروهای خارجی از خاک یمن است. المشاط همچنین از نیروهای یمنی خواست با تجمعات و تحرکات نظامی مورد حمایت عربستان مقابله کنند و از ساکنان مناطق تحت کنترل مخالفان خواست در طرح‌های نظامی این کشور مشارکت نکنند.

رئیس جمهور یمن، عربستان را مسئول حمله به غیرنظامیان و تأسیسات غیرنظامی دانست و با اشاره به کشته شدن زنان و کودکان، بر حق یمن برای پاسخ به این حملات تأکید کرد.

وی همچنین گفت: نیروهای وابسته به عربستان شماری از اسرای نیروهای مسلح یمن را در اطراف منطقه ذوباب با شلیک گلوله و زیر گرفتن با خودروهای زرهی آمریکایی اعدام کرده‌اند و خواستار پاسخ‌گویی عاملان این اقدام شد.

المشاط در بخش دیگری از سخنانش گفت: کشتیرانی بین‌المللی امن است و یمن به تعهدات بین‌المللی خود در این زمینه پایبند است.

وی در عین حال گفت: تبدیل منطقه باب‌المندب به منطقه جنگی از سوی عربستان، امنیت کشتیرانی را تهدید می‌کند و از جامعه جهانی خواست این اقدامات را محکوم کند.

رئیس جمهور یمن همچنین از کشورهای عربی و اسلامی خواست از مشارکت در حملات علیه یمن خودداری کنند و تاکید کرد: تلاش برای کشاندن این کشورها به جنگ، در راستای منافع آمریکا و اسرائیل و تضعیف کشورهای منطقه صورت می‌گیرد.

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