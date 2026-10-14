اعتصاب غذای ۷۰ زندانی سیاسی در بحرین ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ زندانیان سیاسی در زندان مرکزی جو در بحرین، از تعلل و وقت‌کشی مسئولان زندان در رسیدگی به مطالبات زندانیان اعتصاب‌کننده غذا در بند ۲ انتقاد کردند و هشدار دادند که ادامه اقدامات سرکوبگرانه علیه آنان می‌تواند به گسترش اعتراض‌ها به سایر بندهای زندان منجر شود.

زندانیان سیاسی در بیانیه‌ای اعلام کردند که ادامه این روند ممکن است دیگر بخش‌های زندان را نیز به اعتراض بکشاند. آنان همچنین از مردم بحرین خواستند برای حمایت از زندانیانی که در اعتراض به شرایط نامناسب زندان دست به اعتصاب غذا زده‌اند، اقدامی جدی انجام دهند.

بر اساس این گزارش، ۷۰ زندانی سیاسی در بند ۲ زندان جو، شامل بندهای فرعی ۳، ۴، ۵ و ۶، از روز یکشنبه ۴ اکتبر ۲۰۲۶ اعتصاب غذای نامحدود خود را آغاز کرده‌اند. این اعتصاب در حالی ادامه دارد که وضعیت جسمانی شماری از زندانیان در پی خودداری از خوردن غذا رو به وخامت گذاشته است.

زندانیان اعتصاب‌کننده تأکید کرده‌اند تا زمان رسیدگی فوری به مطالبات انسانی خود به اعتراض ادامه خواهند داد. این مطالبات شامل برگزاری نماز جماعت، باز شدن درهای سلول‌ها، اجازه ورود کتاب و دارو، افزایش مدت زمان هواخوری و برقراری تماس با خانواده‌ها است.

.......

پایان پیام/ ۲۱۸

