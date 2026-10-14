به گزارش خبرگزاری اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین محمدجواد حاج‌علی‌اکبری، رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه، در پیامی درگذشت آیت‌الله زین‌العابدین قربانی، نماینده پیشین ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه سابق رشت را تسلیت گفت.

متن پیام تسلیت حجت‌الاسلام والمسلمین حاج‌علی‌اکبری به شرح زیر است:

بسم الله الرحمن الرحیم

إنا لله و إنا إلیه راجعون

خبر درگذشت دانشمند فرزانه و خدمتگزار، آیت‌الله آقای زین‌العابدین قربانی، نماینده پیشین ولی‌فقیه در استان گیلان و امام جمعه سابق رشت، موجب تألم و تأثر شد.

آن مرحوم از علمای برجسته و چهره‌های ماندگار گیلان بود که عمر پربرکت خویش را در مسیر تعلیم و تعلم، تبلیغ و تألیف گذراند. ایشان از سال‌های دهه ۳۰، همراه با فدائیان اسلام به مبارزه با رژیم ستمشاهی برخاست و همواره همراه نهضت اسلامی بود. پس از پیروزی انقلاب اسلامی نیز بیش از ۴۰ سال در سنگرهای مختلف قضایی، تقنینی و فرهنگی به خدمت مشغول بود.

سال‌ها حضور در سنگر امامت جمعه، نمایندگی ولی‌فقیه در استان گیلان، عضویت در چهار دوره مجلس خبرگان رهبری و نمایندگی در دوره دوم مجلس شورای اسلامی، بخشی از کارنامه پربار این عالم مجاهد به شمار می‌رود.

تألیفات ارزشمند و آثار قلمی ایشان که از سال‌های پیش از انقلاب تا سال‌های پایانی عمرشان ادامه یافت، از مهم‌ترین یادگارهای ارزشمند این فقید فرزانه است.

اینجانب به نمایندگی از اعضای محترم شورای سیاستگذاری ائمه جمعه و ائمه جمعه کشور، فقدان این عالم جلیل‌القدر را به حوزه‌های علمیه، ائمه جمعه استان گیلان، به‌ویژه نماینده محترم ولی‌فقیه در این استان، مردم شهیدپرور گیلان، به‌خصوص مردم لاهیجان و آستانه اشرفیه، و بالاخص فرزندان ارجمند، خانواده محترم و سایر علاقه‌مندان آن مرحوم تسلیت و تعزیت عرض می‌نمایم.

از خداوند متعال مسئلت دارم روح پاک این فقید سعید را با اولیای الهی محشور گرداند و به بازماندگان صبر و اجر عنایت فرماید.

والسلام علیکم و رحمةالله و برکاته

محمدجواد حاج‌علی‌اکبری

رئیس شورای سیاستگذاری ائمه جمعه

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