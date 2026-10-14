عربستان در دوراهی جنگ و مذاکره؛ هزینه سنگین تشدید درگیری با نیروهای مسلح یمن

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ گزارشی از شبکه خبری «سی‌ان‌ان» به نقاط ضعف سامانه پدافند هوایی عربستان سعودی در مقابله با حملات موشکی و پهپادی نیروهای مسلح یمن پرداخته و تأکید کرده است که هزینه‌های هنگفت نظامی و در اختیار داشتن سامانه‌های پیشرفته، نتوانسته امنیت زیرساخت‌های راهبردی عربستان را تضمین کند.

بر اساس این گزارش، عربستان سعودی سالانه ده‌ها میلیارد دلار برای امور دفاعی هزینه می‌کند، اما همچنان در حفاظت از تأسیسات حیاتی خود از جمله فرودگاه‌ها، پالایشگاه‌های نفت و خطوط لوله در برابر موشک‌ها و پهپادهایی که نیروهای مسلح یمن شلیک می‌کند، با دشواری روبه‌رو است.

عربستان با وجود دریافت پیشرفته‌ترین تسلیحات از آمریکا و اروپا و برخورداری از سامانه‌های چندلایه پدافند هوایی طی هفته گذشته شاهد حملات مرگباری به فرودگاه اصلی خدمت‌رسان به شهر ریاض پایتخت خود، بوده است.

بر اساس داده‌های مؤسسه بین‌المللی پژوهش‌های صلح استکهلم، عربستان سعودی سال گذشته ۸۳ میلیارد دلار برای امور دفاعی هزینه کرده و به این ترتیب، جایگاه خود را در میان ۱۰ کشور دارای بیشترین هزینه‌های نظامی در جهان تثبیت کرده است. خریدهای تسلیحاتی این کشور شامل جنگنده‌های آمریکایی، سامانه‌های پدافند هوایی «پاتریوت» و «تاد» و همچنین مجموعه‌ای از تسلیحات پیشرفته از فرانسه و بریتانیا بوده است.

این گزارش می‌افزاید که عربستان سعودی اهداف بسیاری برای دفاع‌کردن دارد. مساحت این کشور حدود یک‌پنجم مساحت ایالات متحده آمریکا است و از سه جهت با تهدید روبه‌رو می‌شود.

در این گزارش آمده است: از شرق، ایران در اوج درگیری‌های امسال حدود هزار موشک و پهپاد به سوی اهدافی در عربستان سعودی شلیک کرد. از شمال، گروه‌های شبه‌نظامی مورد حمایت ایران در عراق پهپادهایی را برای حمله به خط لوله حیاتی نفت شرق به غرب به پرواز درآوردند، خط لوله‌ای که شرق عربستان را به غرب آن متصل می‌کند. از جنوب نیز نیروهای مسلح یمن که آن‌ها هم از حمایت ایران برخوردارند، از مخفیگاه‌ها و سکوهای پرتاب متحرک در کوهستان‌های یمن، موشک‌هایی به سوی عربستان شلیک می‌کنند.

این گزارش تأکید می‌کند: دفاع از عربستان به معنای حفاظت از شبکه گسترده‌ای از اهداف و نه صرفاً دفاع از شهر ریاض یا یک پالایشگاه نفت است. سامانه‌های دفاعی باید تهدیدهای ورودی را شناسایی کنند، تشخیص دهند کدام‌یک نیازمند رهگیری است و در عرض چند لحظه به غیرنظامیان هشدار دهند.

این ارزیابی به نقل از وب‌سایت مستقل «Vision2030.ai» منتشر شده است. وب‌سایتی که تحولات اقتصادی عربستان سعودی را تحلیل می‌کند.

به گفته یک منبع سعودی، وزارت دفاع عربستان به دلیل تعدد تأسیسات در معرض حمله با انتخاب‌های دشواری درباره نحوه توزیع سامانه‌های دفاعی موجود روبه‌رو است.

توانمندی‌های نیروهای مسلح یمن

این گزارش می‌گوید نیروهای مسلح یمن آموخته‌اند که چگونه موشک‌های بالستیک، موشک‌های کروز و پهپادهای دوربرد را با یکدیگر ترکیب کنند تا سامانه‌های دفاعی عربستان را سردرگم کرده و از آن‌ها عبور کنند.

در این گزارش آمده است: این شیوه به راهبرد روسیه شباهت دارد. مسکو بارها از شمار زیادی پهپاد هم‌زمان با موشک‌های کروز و بالستیک در حملات گسترده علیه اوکراین استفاده کرده است.

سال گذشته نیز یک موشک شلیک‌شده از سوی نیروهای مسلح یمن توانست از سامانه پدافند هوایی رژیم صهیونیستی که به کارآمدی شهرت دارد، عبور کند و در نزدیکی فرودگاه بن‌گوریون فرود بیاید.

«امیر بار شالوم» تحلیلگر نظامی در آن زمان به شبکه سی‌ان‌ان گفت: این حمله بسیار دقیق بود. دستیابی به چنین دقتی هنگام شلیک از فاصله دو هزار کیلومتری، چشمگیر است.

خطرها فراتر از بخش نفت است

به نوشته سی‌ان‌ان، عربستان سعودی تلاش کرده است حتی با افزایش شدت درگیری با نیروهای مسلح یمن، تصویری از عادی‌بودن اوضاع ارائه دهد.

سازمان دفاع مدنی عربستان هفته گذشته پیش از وقوع رشته حملات مرگبار به فرودگاه ریاض، ارسال هشدارهای عمومی تلفنی درباره موشک‌ها و پهپادهای ورودی را متوقف کرد.

به گفته شماری از ساکنان ریاض، ارسال هشدارها از آن زمان از سر گرفته شده است. یکی از ساکنان خارجی شهر ریاض نیز اعلام کرد که فرزندانش در هفته جاری به‌صورت غیرحضوری و در خانه درس می‌خوانند.

یکی از ساکنان این شهر ریاض روز شنبه از نبود هشدارهای خودکار درباره موشک‌های ورودی در روزهای قبل ابراز نارضایتی کرد، اما گفت که تا روز دوشنبه، سامانه هشدار تلفنی بار دیگر به‌طور مؤثر فعال شده بود. او همچنین از سکوت مقام‌های سعودی در طول تعطیلات آخر هفته درباره حملات به فرودگاه ریاض انتقاد کرد.

این گزارش می‌افزاید که عربستان سعودی در آینده با انتخاب‌های دشواری روبه‌رو خواهد بود.

از سوی دیگر، به نوشته سی‌ان‌ان، تشدید درگیری‌ها از طریق افزایش حملات هوایی، خطر حملات موشکی بیشتر را بالا می‌برد. حملاتی که می‌توانند هدف «محمد بن سلمان» ولیعهد عربستان برای تبدیل این کشور به مقصدی در سطح جهانی در حوزه‌های سرمایه‌گذاری، فناوری و گردشگری را با مشکل مواجه کنند.

این گزارش تأکید می‌کند که خطرها فقط به صنعت نفت محدود نیست، بلکه مراکز داده، تأسیسات آب‌شیرین‌کن و فرودگاه‌ها را نیز دربرمی‌گیرد. زیرساخت‌هایی که برای تحقق جاه‌طلبی‌های فناوری عربستان، تأمین آب و توسعه اقتصاد گردشگری این کشور حیاتی هستند.

در ادامه آمده است که رویداد مهم سرمایه‌گذاری ولیعهد عربستان که قرار است اواخر ماه میلادی جاری در شهر ریاض برگزار شود، فرصتی برای معرفی ظرفیت‌های این کشور به سرمایه‌گذاران بین‌المللی خواهد بود. با این حال، شرکت‌های بزرگ در همین هفته از حضور در کنفرانس جهانی نفت در شهر ریاض خودداری کرده‌اند.

شکست نیروهای مسلح یمن، بسیار بعید است

بر اساس این گزارش، شکست نیروهای مسلح یمن از طریق حمله زمینی با مشارکت نیروهای ائتلاف سعودی، بسیار بعید به نظر می‌رسد.

در این گزارش آمده است: نیروهای مسلح یمن، مواضع مستحکمی دارند در جنگ باتجربه‌اند و با عوارض کوهستانی منطقه آشنایی کامل دارند. آن‌ها طی ماه گذشته تلفات سنگینی به نیروهای ائتلاف سعودی وارد کرده‌اند.

سی‌ان‌ان همچنین یادآور می‌شود که آمریکا سال گذشته بیش از یک میلیارد دلار برای کارزار حملات هوایی هفت‌هفته‌ای علیه نیروهای مسلح یمن هزینه کرد. یمنی‌ها در نهایت موافقت کردند که به کشتی‌های آمریکایی در دریای سرخ حمله نکنند، اما همچنان مواضع خود را حفظ کردند و در همین مدت، شماری از پهپادهای بسیار پیشرفته آمریکایی را سرنگون کردند.

در ادامه آمده که نیروهای مسلح یمن که شمار نیروهایشان ممکن است به ۳۵۰ هزار نفر برسد، همچنان در موضع تهاجمی قرار دارند. به گزارش مؤسسه مطالعات جنگ در روز دوشنبه، آن‌ها شهر تعز سومین شهر بزرگ یمن و مرکز مهم لجستیکی این کشور را که تحت کنترل ائتلاف سعودی است، محاصره کرده‌اند.

بازگشت به دیپلماسی ناقص و رضایت‌بخش‌نبودن آن

عربستان سعودی تلاش می‌کند ائتلافی بین‌المللی علیه نیروهای مسلح یمن تشکیل دهد.

بر اساس گزارش سی‌ان‌ان، برخی متحدان منطقه‌ای برای کمک به عربستان و تأمین سامانه‌های دفاعی اعلام آمادگی کرده‌اند. پاکستان هزاران سرباز برای کمک به دفاع از این کشور اعزام کرده و مصر نیز اعلام کرده است هرگونه حمایتی را که از آن درخواست شود، ارائه خواهد کرد.

عربستان همچنین ممکن است بتواند سامانه‌های پدافند هوایی بیشتری از اروپا و آمریکا دریافت کند. آن هم در شرایطی که ذخایر حاصل از محموله‌های تسلیحاتی ارسال‌شده در آغاز جنگ علیه ایران رو به کاهش گذاشته است.

با این حال، خود آمریکا نیز با کمبود این سامانه‌ها روبه‌رو است. گزارشی از بازرس کل وزارت دفاع آمریکا(پنتاگون) نشان می‌دهد که جنگ علیه ایران به کاهش ذخایر راهبردی انجامیده و گلوگاه‌هایی را در پایگاه صنعتی مربوط به تأمین مجدد مهمات آشکار کرده است.

در شرایطی که تنها سه هفته تا انتخابات میان‌دوره‌ای آمریکا باقی مانده، «دونالد ترامپ» رئیس‌جمهور این کشور، نسبت به ورود به جنگ تازه‌ای در خاورمیانه محتاط است. او نه متعهد به انجام حملات مستقیم آمریکا علیه نیروهای مسلح یمن شده و نه این گزینه را به‌طور کامل رد کرده است.

«مایکل راتنی» از مرکز مطالعات راهبردی و بین‌المللی در واشنگتن، می‌گوید: تردید آمریکا برای مداخله، این تصور را تقویت می‌کند که واشنگتن در زمانی که یک شریک بیش از هر زمان دیگری به کمک آن نیاز دارد، او را رها کرده است.

راتنی که پیش‌تر سفیر آمریکا در ریاض بوده، در مقاله‌ای که پیش از حملات به فرودگاه منتشر کرد، نوشت: عربستان تحت حمله قرار دارد و از نظر سیاسی ناگزیر است واکنش نشان دهد. اما در نهایت، باید انتظار بازگشت به دیپلماسی را داشته باشیم. دیپلماسی‌ که ممکن است ناقص و رضایت‌بخش نباشد، اما به کاهش شدت درگیری کمک می‌کند.

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