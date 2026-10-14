پنج راهکار برای رسیدن به آرامش و سعادت در روایات

به گزارش خبرگزاری بین‌المللی اهل‌بیت(ع) ـ ابنا ـ حجت‌الاسلام والمسلمین جوشقانیان در مراسمی در شبستان امام خمینی(ره) حرم مطهر بانوی کرامت، با اشاره به نقش باورهای توحیدی در پایداری انسان در برابر مشکلات، تأکید کرد: نگاه اعتقادی و اعتماد به قدرت الهی، از عوامل مهم حفظ آرامش، امید و استقامت در دشواری‌های زندگی است.

باور به خدا؛ عامل پایداری در برابر سختی‌ها

جوشقانیان با اشاره به سیره پیامبران و اولیای خدا، رزمندگان دوران دفاع مقدس و شهدا اظهار داشت: انسان‌هایی که با ایمان و باور عمیق به خداوند زندگی می‌کنند، در برابر حوادث و ناملایمات به‌سادگی دچار ناامیدی نمی‌شوند؛ زیرا در محاسبات خود، قدرت و اراده الهی را نیز در نظر می‌گیرند.

وی با اشاره به ماجرای حضرت موسی(ع) و قرار گرفتن بنی‌اسرائیل در برابر دریای نیل و سپاه فرعون خاطرنشان کرد: هنگامی که اطرافیان حضرت موسی(ع) خود را گرفتار و راه را بسته می‌دیدند، آن حضرت با تکیه بر ایمان به خداوند، بر اعتماد به پروردگار تأکید کرد. این نگاه توحیدی به انسان می‌آموزد که در مواجهه با مشکلات، نباید تنها به محاسبات ظاهری و توانایی‌های مادی تکیه کند.

سخنران حرم مطهر بانوی کرامت همچنین با یادآوری مجاهدت‌های شهید سلیمانی و دیگر شهدا و رزمندگان، بر نقش ایمان، استقامت و روحیه فداکاری در عبور از بحران‌ها تأکید کرد و افزود: باورهای دینی می‌تواند به انسان قدرت ایستادگی ببخشد و مانع از آن شود که دشواری‌ها او را از مسیر خود منحرف کند.

آسایش با آرامش تفاوت دارد

جوشقانیان در بخش دیگری از سخنان خود با تفکیک میان آسایش و آرامش بیان داشت: امکانات مادی مانند خانه، وسایل زندگی و دیگر داشته‌های دنیوی می‌توانند زمینه آسایش را فراهم کنند، اما آرامش حقیقی به وضعیت درونی انسان، روح و قلب او ارتباط دارد و برخورداری از امکانات بیشتر، لزوماً به آرامش بیشتر منجر نمی‌شود.

وی با اشاره به ساده‌زیستی امام خمینی(ره) و رهبر شهید خاطرنشان کرد: انسان ممکن است از امکانات فراوان برخوردار باشد، اما همچنان آرامش درونی نداشته باشد؛ در مقابل، کسانی که زندگی ساده‌ای دارند، با تکیه بر ایمان و رضایت به خواست خداوند، می‌توانند از آرامش بیشتری برخوردار شوند.

پنج راهکار برای رسیدن به آرامش و سعادت

سخنران حرم مطهر به تشریح راهکارهای معنوی برای دستیابی به آرامش و رضایت در زندگی پرداخت و گفت: بر اساس روایتی، برخی افراد سعادت و آرامش را در جایگاهی جست‌وجو می‌کنند که راه رسیدن به آن نیست و به همین دلیل به نتیجه مطلوب دست نمی‌یابند.

جوشقانیان با اشاره به محورهای این روایت، بندگی و اطاعت خداوند را نخستین راه رسیدن به رضایت الهی دانست و اظهار داشت: انسان باید رضایت پروردگار را در بندگی و فرمان‌برداری از او جست‌وجو کند، نه در وابستگی به صاحبان قدرت.

وی همچنین علم و حکمت را از دیگر موضوعات مورد تأکید در این روایت برشمرد و خاطرنشان کرد: رشد علمی و حکمت حقیقی تنها با توجه به خواسته‌های مادی به دست نمی‌آید، بلکه پرورش روح و توجه به ارزش‌های معنوی نیز در این مسیر اهمیت دارد.

سخنران حرم مطهر با اشاره به موضوع قناعت افزود: بی‌نیازی واقعی در گرو قناعت و پرهیز از دلبستگی افراطی به مال دنیاست؛ چراکه افزایش امکانات مادی به‌تنهایی نمی‌تواند رضایت درونی انسان را تضمین کند.

وی با بیان اینکه آرامش پایدار را نباید تنها در زندگی دنیا جست‌وجو کرد، یادآور شد: دنیا با دشواری‌ها و آزمون‌های گوناگون همراه است و انسان باید در کنار تلاش برای زندگی بهتر، به آخرت و سرانجام اعمال خود نیز توجه داشته باشد.

جوشقانیان در ادامه، مخالفت با هوای نفس را از دیگر محورهای این روایت دانست و تصریح کرد: دستیابی به رضایت خداوند مستلزم آن است که انسان در برابر خواسته‌های نادرست نفسانی بایستد و تصمیم‌های خود را صرفاً بر اساس میل و هوس شخصی تنظیم نکند.

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